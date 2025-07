Nasce la nuova realtà calcistica Portuali Sorgenti

La nuova società è frutto dell'affiliazione tra il Portuale Livorno e la Pro Livorno Sorgenti. “La collaborazione è un passo storico. Vogliamo valorizzare il settore giovanile e la scuola calcio, promuovendo la crescita dei talenti locali e consolidando un percorso tecnico e umano di alto profilo"

E’ ufficiale la nascita della Portuali Sorgenti, società frutto dell’affiliazione tra due storiche realtà del panorama sportivo livornese, il Portuale Livorno e la Pro Livorno Sorgenti. Dopo mesi di confronto e collaborazione, le due società hanno deciso di unire le forze per dar vita a una realtà ambiziosa e profondamente legata al territorio. Un progetto che punta in alto ma con i piedi ben piantati nei valori fondamentali dello sport: identità locale, crescita dei giovani e passione autentica per il pallone. Il nuovo club porterà avanti il lavoro sul settore giovanile, che sarà composto da Juniores Regionali, Allievi Regionali e Giovanissimi Regionali, mentre la scuola calcio continuerà a svolgere le proprie attività al centro sportivo delle 5 Querce. Già dalla prossima settimana sono in programma le riunioni per la presentazione di tutti gli staff tecnici, sia per il vivaio che per la scuola calcio. La Portuali Sorgenti opererà in autonomia, pur mantenendo l’affiliazione con la Pro Livorno, e si pone come sintesi delle migliori tradizioni calcistiche livornesi, con l’obiettivo di costruire una società solida, competitiva e radicata nel tessuto sociale della città.

“La collaborazione tra Portuale e Pro Livorno Sorgenti è un passo storico – sottolineano i dirigenti – che guarda al futuro con responsabilità e ambizione. Vogliamo costruire qualcosa che vada oltre l’affiliazione: un progetto serio, sostenibile e partecipato, capace di riportare entusiasmo tra i tifosi e dentro i campi da gioco”. Presentato il nuovo logo, mentre nei prossimi giorni sarà svelato l’intero organigramma societario e i dettagli sulla stagione sportiva 2025/2026. Una nuova avventura, dunque, comincia sotto il nome Portuali Sorgenti, con un obiettivo chiaro e dichiarato: onorare la maglia, la città e la passione per il calcio.

