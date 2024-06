Nazionali Uisp Ginnastica Ritmica. Il Centro di Educazione Corporea sbanca il jackpot: 17 ori, 12 argenti e 8 bronzi

Le ragazze della società livornese hanno affrontato il campionato con grinta e determinazione portando in alto i colori del CEC e tornando a casa con un bottino di 17 ori, 12 argenti e 8 bronzi dal PalaZola di Zola Predosa Emilia Romagna

Un campionato Nazionale Uisp 2024 bellissimo per le ragazze del Centro Educazione Corporea. Le ragazze della società livornese hanno affrontato il campionato con grinta e determinazione portando in alto i colori del CEC e tornando a casa con un bottino di 17 ori, 12 argenti e 8 bronzi dal PalaZola di Zola Predosa Emilia Romagna.

Queste le ragazze che hanno partecipato: Jasmine Sircana, Marta Sainati, Sara Milani, Teresa Cammellini, Sveva Raccolti, Giorgia Dragone, Anita Martis, Maddalena Andreanini l, Emma Sainati, Chiara Pistoia, Sofia Butori, Chiara Taccini, Ilaria Luschi, Nicole Orsini, Caterina Taccini, Ottavia Bianchi, Sara Tavernini, Matilde Benenati, Giulia Parenti, Camilla Pentangelo, Giorgia Angeli, Maddalena Barghi, Ilenia Atzeni, Vittoria Bitossi, Marta Breschi, Rachele Baroncini, Gaia Paola, Marina Tonelli, Martina Esposito, Kenya Simoni, Martina Pignata e Irene Bonistalli, Marinella Chiosi, Aurora Bellopede, Nina Grecò, Emma Goio, Ru-Ru Conforti, Yi-Yi Conforti, Aurora De Martino, Linda Bertolani, Armina Ghazaryan e Marta Lucarelli.

Entusiasta il presidente del Centro Educazione Corporea Vittorio Barbieri: “Sono orgoglioso dell’anno sportivo appena concluso , per il lavoro di tutti gli insegnanti della nostra società, sia del settore Ritmica, del settore Artistica e della danza ma soprattutto di tutte le nostre atlete. Adesso siamo pronti e carichi per la nuova stagione sportiva ma soprattutto per concludere questo anno impegnativo dal punto di vista di gare e competizioni con il saggio di fine anno dove vedremo esibirsi tutte le nostre socie, dalle piccolissime di 3 anni ai gruppi agonistici. Vi aspettiamo tutti sabato 15 al Modigliani Forum”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©