New Eos diventa Wellness Club: un nuovo capitolo di benessere in Toscana

Trasformazione significativa per la struttura di via Marx a Stagno. La palestra New Eos si evolve e diventa Wellness Club, un centro fitness e benessere di eccellenza, pronto a offrire un'esperienza unica per tutti i membri e i frequentatori

Inaugurazione a settembre – Per celebrare questa trasformazione, lo staffo invita tutti all’inaugurazione della nuova sala corsi aggiuntiva e della nuovissima sala wellness, unica nel suo genere in tutta la regione Toscana. Questa nuova area offre un ambiente rilassante e rigenerante, dove i nostri ospiti potranno ritrovare l’equilibrio tra corpo e mente.

Restyling e innovazioni – Oltre a queste novità, il restyling della sala attrezzi e degli spogliatoi è stato pensato per garantire il massimo comfort e funzionalità. La sala attrezzi è ora dotata di macchinari di ultima generazione, progettati per supportare allenamenti efficaci e sicuri. Gli spogliatoi, completamente rinnovati, offrono un ambiente accogliente e moderno, per iniziare e concludere l’allenamento nel migliore dei modi.

Nuovi corsi e servizi personalizzati- La New Eos Wellness Club introduce anche una gamma ampliata di corsi, ideati per rispondere alle esigenze di ogni membro. Inoltre, il servizio di personal training è stato potenziato, offrendo programmi personalizzati per aiutare ogni individuo a raggiungere i propri obiettivi di salute e fitness con specialisti in Scienze Motorie oltre ad un servizio di assistenza in sala pesi con Trainer Qualificati, inclusi nella quota associativa.

Polo della Salute – All’interno di New Eos è stato creato uno spazio dedicato alla salute, dove è possibile trovare una vasta gamma di professionisti, tra cui Chinesiologi, posturologi, nutrizionisti e psicologi. L’obiettivo è offrire un servizio completo e integrato per il benessere fisico e mentale dei nostri clienti, fornendo supporto personalizzato e qualificato.

Per ulteriori informazioni: 0586-953354 o www.neweos.livorno.it

