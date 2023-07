Nina Dance Group, oro e argento nel Latin Style Show agli Italiani

Le ballerine del Nina Dance Group (diretto da Serena Sicilia) unitesi in una grande squadra con i capannolesi della Sensazione di movimento danza e fitness, portano a casa un oro ed un argento con gli show "Sirenetta" e "Pinocchio"

Dal 6 luglio a Rimini sono iniziati i Campionati Italiani di categoria 2023 della Federazione Italiana Danza Sportiva.

Già dal 7 luglio, con il Latin style show, le allieve livornesi del Nina Dance Group (diretto da Serena Sicilia) unitesi in una grande squadra con i capannolesi della Sensazione di movimento danza e fitness (diretta da Giulia Gentile), portano a casa un oro ed un argento con gli show “Sirenetta” e “Pinocchio”.

A seguire, lunedì 10, Moira Martelli ottiene il 21° posto su 301 atlete, Nicole Broccardi Schelmi 31° posto su 249 ballerine. Queste due ottengono il passaggio di merito alla classe superiore grazie alle finale ottenuta su 50 duo femminili.

Marta Minuti 29° posizione su 192 atlete. Nella giornata di mercoledì 12 luglio, il team Nuovaera su 8 gruppi sfidanti vince la medaglia d’oro ottenendo il passaggio di merito alla classe superiore e il team Latin Colors vince la medaglia nel coreografico gruppo danza.

Nella ricetta del successo non va certo dimenticato l’apporto fondamentale degli insegnanti tra cui Serena Sicilia, Selene Banchieri, Sergio Mariani, Marco Salvadori, Giulia Gentile, Valentina Bartola, Federica Pupeschi.

Le giornate di competizione sono ancora in atto, fino al 16 luglio i Campionati continuano e seguiranno quindi ulteriori aggiornamenti. Intanto la scuola si complimenta con tutti i ragazzi partecipanti, già un grande successo scendere in pista in una gara di questo calibro.

Ecco i nomi dei ballerini: Emma Faria Freitas, Sara Celanti, Marta Minuti, Sara Conti, Aurora Paoli, Benedetta Lippi, Alice Filippi, Mya Bedini, Sara Citi, Lisa Galli, Alessandro Trivelli, Gloria Cheli, Martina Bernacchi, Angelica Londi, Caterina Biagini, Sara Turchi, Camilla Arcenni, Camilla Simoncini, Matilde Ciucci, Matilde Zucchelli, Alberto Edo Zucchelli, Aurora Baroni, Martina Mariancini, Nicolas Morelli, Giulia Agostini, Gaia Mugnaini, Mariachiara Narri .

