Ninja Challenge IX, al PalaCecconi due giorni di sport e qualificazioni mondiali

La Ninja Challenge torna a Livorno con un percorso ancora più adrenalinico: ostacoli, spettacolo e divertimento per atleti, famiglie e scuole in una due giorni che promette emozioni forti. Ingresso libero dalle 9,30 alle 16

La Ninja Challenge compie nove anni e torna a Livorno con un’edizione destinata a segnare un punto di svolta. Sabato 22 (categorie Kids) e domenica 23 novembre (Adulti, Master, Elite e Team), dalle 9.30 alle 16, il Pala Cecconi di via Cecconi 40 ospiterà una due giorni interamente dedicata alle discipline a ostacoli. L’ingresso sarà gratuito.

L’evento è organizzato dall’Asd Ninja Cave con il supporto della storica realtà Zen Club di via Pera ed è stato presentato a Palazzo Comunale dall’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo, insieme a Michele Silvestri (presidente Ninja Cave), Maurizio Silvestri (direttore tecnico Zen Club), Sara Anzovino (responsabile settore Kids) e Diego Baesso (responsabile allestimento ostacoli).

Una disciplina in crescita e un’edizione da record – «Siamo arrivati alla nona edizione, ma parliamo di uno sport che è sì nuovo per il mondo olimpico, ma che esiste da tantissimi anni» ha spiegato Michele Silvestri. «Da quest’anno rientra nell’Obstacle Sport, la nuova disciplina riconosciuta dal CONI che raggruppa tutte le gare a ostacoli. E proprio la Ninja Challenge continua a essere un punto di riferimento in Italia».

A Livorno arriveranno specialisti da tutta Europa e dagli Stati Uniti (Inghilterra, Francia, Spagna, Romania, USA), oltre a pentatleti che utilizzeranno i percorsi per prepararsi alle gare ufficiali.

Tra le novità più importanti:

nuova location indoor al Pala Cecconi

unica gara italiana qualificante ai Mondiali WNL 2026 negli USA

primo evento italiano non federale patrocinato dalla Federazione Italiana Pentathlon

“Per noi è un risultato enorme – ha aggiunto Silvestri – perché è la prima volta che il Pentathlon Moderno concede il patrocinio a una gara esterna. E soprattutto da Livorno partiranno le qualificazioni per i Mondiali Ninja del 2026: siamo l’unico evento italiano a poterlo fare”.

La parte educational: “I bambini saranno i ninja del futuro” – Grande attenzione è dedicata alla giornata del 22 novembre riservata ai più piccoli. “La Challenge Kids non è solo una gara – ha spiegato Sara Anzovino – ma una vera e propria esperienza educativa. I percorsi sono studiati per far crescere autonomia, autostima, coraggio e coordinazione. L’obiettivo non è soltanto superare gli ostacoli, ma scoprire che con impegno e divertimento si possono fare cose che sembravano impossibili”.

Grazie agli ampi spazi del palazzetto, le famiglie potranno seguire da vicino i propri figli: “Vogliamo che sia una giornata di sport e divertimento”.

Percorsi completamente nuovi e categorie per tutti – Come sottolineato da Diego Baesso, l’allestimento al Pala Cecconi permetterà di proporre ostacoli radicalmente diversi rispetto alle passate edizioni: «Le strutture saranno completamente nuove e molto più sfidanti. Per noi è un grande lavoro, ma vogliamo che ogni atleta trovi un percorso adeguato al proprio livello».

Diverse le categorie in gara:

Kids

Rookie (chi pratica da 6-12 mesi)

(chi pratica da 6-12 mesi) Master e Adult

Elite , la categoria con gli atleti internazionali

, la categoria con gli atleti internazionali Team, la versione più ludica e partecipata, con staffette a squadre

Gli orari di gara saranno continuati dalle 9.30 alle 16; i bambini termineranno leggermente prima.

Il sostegno del Comune – L’assessore Rocco Garufo ha espresso apprezzamento per l’evento: “Mi complimento per una manifestazione sportiva di così alto livello. Chi partecipa trova la passione per un impegno sano, coniugando coraggio, disciplina, autostima e il senso del limite. È bello vedere Livorno protagonista in una disciplina che sarà anche olimpica e che porta la nostra città fuori dai confini internazionali”.

Inclusione e progetti futuri – Gli organizzatori hanno anticipato che Ninja Cave sta lavorando anche sull’inclusione: “Stiamo sviluppando un progetto per adattare gli ostacoli anche alle persone con disabilità – ha spiegato Silvestri – grazie alle strutture della palestra che permettono arrampicate e sistemi di sicurezza dedicati”.

