Niyomukiza imprendibile: Livorno applaude il campione della Half Marathon

Tra i protagonisti assoluti c’è un nome che svetta su tutti: quello di Jean Marie Vanney Niyomukiza, 27 anni, portacolori della Libertas Unicusano Livorno, autore di una prova semplicemente devastante

Fin dalle prime luci del mattino era chiaro che in città si respirasse aria di giornata speciale (clicca sulla clip in alto sopra al titolo per consultare le classifiche definitive). Strade chiuse, pettorali colorati, riscaldamento lungo i viali e un entusiasmo crescente hanno fatto da preludio all’ottava Benetti Livorno Half Marathon, che ha offerto spettacolo e prestazioni di altissimo livello.

Clamorosa prestazione del burundese Jean Marie Vianney Niyomukiza che ha dominato l’ottava edizione della Benetti Livorno Half Marathon frantumando il record della gara e fissandolo sul notevole tempo di 1h03’18”. Circa 3 minuti di progresso da parte del corridore dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno che acquisisce maggior valore considerando che ben presto Niyomukiza si è trovato tutto solo, con un vantaggio sui rivali che è andato aumentando costantemente raggiungendo livelli enormi.

Seconda piazza per il campione uscente, il marocchino dell’Isolotto Apd Ayoub Bouras, staccato alla fine di 4’58” in 1h08’16”, pur avendo migliorato di quasi un minuto il tempo che lo scorso anno gli aveva consentito di vincere. Terza posizione per il suo connazionale Mohammed El Ouardy (Pod.Medicea) a 5’50”. Finiscono ai piedi del podio i primi italiani, Gianmarco Lazzeri a 7’46” e Federico Giusti a 7’52”.

Record anche al femminile per merito della ruandese Clementine Mukandanga (Gs Orecchiella) che aggiunge un’altra classica alla sua ricca collezione di prove italiane. 1h14’56” il suo tempo finale, con un vantaggio di 4’04” sulla campionessa uscente Margherita Voliani (Atl.Lib.Unicusano Livorno), terza posizione per Alice Franceschini (Atl.Spezia Duferco) a 6’08”.

I classificati al traguardo sono stati ben 1.161, confermando la mezza maratona dell’Uisp come una delle più frequentate del calendario dell’ente di promozione sportiva e in generale di tutta la Toscana, con concorrenti arrivati da ogni parte del Paese. Fondamentale è stato il contributo di chi ha sostenuto la società organizzatrice, ossia Regione Toscana, Provincia e Comune di Livorno, la Folgore, l’Accademia Navale, i Cantieri Benetti. La gara faceva parte del Criterium Podistico Toscano. Gli organizzatori hanno già annunciato la data della prossima edizione, fissata in calendario per l’8 novembre 2026.

