Nuoto artistico, pioggia di medaglie per Livorno Aquatics ai Campionati Italiani Estivi Uisp

Alla piscina Costoli di Firenze quattro giorni di gare ricchi di soddisfazioni per la società livornese guidata tecnicamente dall’ex azzurra Federica Tommasi. Oro per Azzurra Moggia e per il Trio Junior, argenti nelle categorie Esordienti A, Junior e Ragazze

Quattro giorni di gare, dal 4 al 7 giugno, alla piscina Costoli di Firenze, e un bottino ricco di medaglie, piazzamenti e soddisfazioni per il settore nuoto artistico della Livorno Aquatics, impegnata nel Campionato Italiano Estivo Uisp. La direzione tecnica del settore è affidata all’ex azzurra Federica Tommasi, che ha accompagnato le proprie atlete in una manifestazione capace di regalare risultati di prestigio in diverse categorie.

In acqua sono scese le atlete della categoria Esordienti C, allenate da Valentina Bellini e Micaela Notaristefano, oltre alle sincronette del settore Propaganda, seguite da Sharon Spadoni, Valentina Sicurani e Giulia Prestinari.

Tra le Esordienti C spicca la prova di Azzurra Moggia, protagonista di una splendida prestazione che le ha permesso di conquistare la medaglia d’oro nell’esercizio di Solo. Per lei è arrivato anche un sesto posto nel Duo, disputato insieme alla compagna Asia Ferrone.

Risultati importanti anche nella categoria Esordienti A, dove Iris Pucci, Ginevra D’Isanto e Celeste Camuto hanno gareggiato nell’esercizio di Trio, distinguendosi per precisione tecnica, affiatamento e qualità dell’esecuzione. Le tre atlete livornesi hanno affrontato la competizione con grande determinazione, riuscendo a interpretare al meglio il programma preparato in allenamento e mostrando notevoli margini di crescita. Una prova convincente che ha consentito loro di conquistare la medaglia d’argento nel primo livello, confermando il buon lavoro svolto dal settore giovanile della società e lasciando intravedere prospettive interessanti per il futuro.

Ottime indicazioni sono arrivate inoltre dalle atlete delle categorie Ragazze e Assoluti, tutte capaci di inserirsi nella fascia di punteggio del primo livello e premiate con attestati di merito. In evidenza Giulia Poggianti e Bianca Pellegrini nel Solo, le coppie Vittoria Bonannini-Sofia Gorini e Maddalena Salvadori-Krizia Giordano nel Duo, oltre al Libero Combinato composto da Giulia Sparla, Noemi Ciucci, Viola Ceccarini, Bianca Pellegrini, Elena Taddei, Martina Gorini, Veronica Terreni, Maddalena Salvadori e Krizia Giordano.

La spedizione livornese ha poi continuato a collezionare podi nelle giornate successive. Sul primo gradino del podio è salito il Trio Junior formato da Viola Ceccarini, Giulia Sparla e Noemi Ciucci, capace di conquistare la medaglia d’oro nel secondo livello.

Doppia soddisfazione anche per la categoria Junior e per quella Ragazze con due prestigiosi secondi posti. La medaglia d’argento nel secondo livello è stata infatti conquistata dal Duo Junior composto da Bianca Pellegrini ed Elena Taddei, mentre un altro argento è arrivato grazie all’esercizio di Squadra Ragazze formato da Sofia Gorini, Vittoria Bonannini, Giulia Poggianti, Emma Lupetti, Elisa Salvatori, Alice Matteini, Anna Bertola e Viola Baglivo.

Un bilancio decisamente positivo, dunque, per la Livorno Aquatics, che torna da Firenze con numerose medaglie e con la conferma della crescita del proprio settore di nuoto artistico, protagonista ai Campionati Italiani Estivi Uisp con risultati di assoluto rilievo in tutte le categorie schierate.

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