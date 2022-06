Nuoto, il cecinese Verani sul tetto del mondo. “Impresa di grande valore”

I complimenti dalla presidente della provincia Marida Bessi e dal delegato provinciale del Coni, Gianni Giannone: "Grande medaglia d'oro per un atleta di casa nostra"

La presidente della Provincia, Marida Bessi, esprime vive congratulazioni al nuotatore di fondo Dario Verani, cecinese, che giovedì 30 giugno ha vinto la medaglia d’oro nella 25 km di nuoto in acque libere, ai mondiali di nuoto in corso a Budapest.

“Un’impresa di grande valore sportivo, che oltre a consolidare i successi della squadra italiana di nuoto, dà lustro a tutto il movimento dello sport del territorio livornese, che ama la pratica sportiva e vanta una tradizione di medaglie in un gran numero di discipline. A Dario Verani i miei complimenti e i migliori auguri per il prosieguo della sua attività”.

Dario Verani è tesserato per la Livorno Aquatics,e nella 25 kilometri di fondo ha avuto la meglio battendo in volata il favorito, il francese Reymond.

I complimenti del delegato provinciale del Coni, Gianni Giannone – “Grande medaglia d’oro per un atleta di casa nostra ai Campionati del mondo in corso a Budapest. Vittoria per il cecinese Dario Verani, tesserato per la Livorno Aquatics, che nella 25 kilometri di fondo ha avuto la meglio su favorito, il francese Reymond, battuto in volata con una gara molto intelligente. Complimenti”.

Condividi: