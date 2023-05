Nuoto paralimpico. Sofia strappa due record nazionali

Domenica 7 maggio scorso si sono svolti a Livorno nella piscina Neri della Bastia, ottimamente organizzati dalla TDS-Toscana Disabili Sport, i Campionati Italiani Giovanili di nuoto paralimpico della FINP-Federazione Italiana Nuoto Paralimpico.

Si è parlato abbondantemente sui social e sui media nei giorni seguenti sull’importanza dell’evento, per la prima volta assoluta svoltosi nella città labronica, con scambi di ringraziamenti e complimenti tra FINP, TDS e Amministrazione comunale, e sono passati ingiustamente in secondo piano i risultati che la società amaranto ha conseguito in vasca.

Preso tristemente nota poche ore prima dell’inizio della defezione di Tommaso Bertini, che ha trascorso la notte precedente con la febbre, ai blocchi di partenza si sono trovati solo Sofia Gagliardo Gurrieri e Pietro Passerini, ma i due portacolori della TDS si sono fatti onore nella competizione nazionale,

Passerini si è piazzato primo nella classe S5 juniores sia nei 50 stile libero che nei 50 delfino, migliorando i personali di 1 secondo nella prima gara e di ben 5 secondi nella seconda.

Gagliardo Gurrieri invece non si è accontentata, nei 50 e nei 100 stile libero, classe S8 cat. ragazze ha strappato entrambi i record nazionali detenuti da Olga Magliano del Centro Nuoto Portici, migliorando di quasi 2 secondi sui 50.

Soddisfatta l’allenatrice Eleonora Bologna che, quasi in coro col presidente Maurizio Melis, dichiara: “Non so più dove arriveranno questi ragazzi, sembrano arrivati al massimo di quanto possono dare e invece ogni volta mi stupiscono. Segno che stiamo lavorando bene. Peccato per Tommaso, era in gran forma e aveva appena segnato un record italiano, con lui in vasca avremmo raggiunto un posizionamento importante anche nella classifica società“.