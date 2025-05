Nuova Arlecchino Livorno For Special in campo inseguendo il sogno tricolore

Torna il grande calcio paralimpico a Tirrenia e con lui il sogno amaranto di una piccola realtà capace, anno dopo anno, di sfidare giganti e scrivere storie da raccontare. Questo fine settimana, sabato e domenica, la Nuova Arlecchino Livorno For Special scenderà in campo nella fase finale del campionato italiano di calcio a 7 (secondo livello, divisione paralimpica e sperimentale), portando con sé il salmastro labronico e la determinazione di chi non ha mai smesso di crederci.

Non è la prima volta: per il terzo anno consecutivo i ragazzi guidati dalla presidentessa Natascia Lombardi inseguono il sogno del tricolore. E se il bronzo di due stagioni fa aveva acceso una speranza, l’argento dell’anno scorso ha lasciato il sapore amaro di un traguardo sfiorato — complice una finale che ancora oggi brucia per come è sfuggita all’ultimo respiro.

La Nuova Arlecchino arriva all’appuntamento dopo una stagione tutt’altro che semplice. In Toscana manca un campionato di secondo livello, e la partecipazione al terzo — dominato dall’inizio alla fine — non ha offerto il giusto ritmo gara né un confronto tecnico stimolante. A tenere insieme tutto, la guida esperta del trio tecnico Salvini–Stella–Orsini, capace di mantenere concentrazione e spirito di squadra anche nei momenti più piatti.

Nonostante le difficoltà logistiche e organizzative, i livornesi hanno conquistato il pass per la fase finale grazie al secondo posto negli interregionali. Dopo aver superato brillantemente la semifinale contro Insuperabili Liguria, la corsa si è fermata a un passo dal titolo con la sconfitta per 2-1 contro il Legino 1910, al termine di una gara dominata per lunghi tratti ma beffarda nel finale.

Ma adesso tutto questo è già storia. A Tirrenia si riparte da zero, con l’obiettivo chiaro: provarci ancora, fino all’ultimo pallone. In un girone che li vedrà opposti al Calcio Veneto FD, all’Ossona di Milano e ai sardi del Tuttavista Galtellì, servirà ogni goccia di energia, talento e carattere. Le big del panorama nazionale — Juventus, Torino, Fiorentina, Cagliari — possono contare su strutture e budget ben diversi. Ma la Nuova Arlecchino ha qualcosa che non si compra: un’anima combattente e una città alle spalle.

Mercoledì sera l’ultimo allenamento, poi solo attesa, adrenalina e il fischio d’inizio. Tirrenia è pronta. E anche Livorno.

