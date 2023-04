Oltre 1000 sportivi al “Montano” per ricordare Elia e Alessandro

Risulta difficile non innamorarsi del gioco del rugby dopo aver vissuto una giornata del genere. In questo ventoso martedì di festa, oltre mille sportivi hanno reso omaggio, nel modo più semplice e più genuino, ad Alessandro Bernini ed Elia Maiorano, gli indimenticati giocatori livornesi che, giovanissimi, hanno passato l’ovale. Il modo più bello e significativo per onorarli è stato quello di effettuare, sul manto in erba naturale dello stadio ardenzino di via dei Pensieri – dal febbraio del 1996 intitolato all’ex presidente federale Carlo Montano – una grande festa dello sport.

Oltre 300 gli atleti, classe 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e persino 2017 coinvolti. Tali atleti delle categorie propaganda sono stati seguiti e supportati, nell’importante avvenimento, da numerosi accompagnatori. Una grande folla ha decretato il successo della XVIII edizione del torneo ‘Città di Livorno’, valido anche quale ‘12° Memorial Alessandro Bernini’ e ‘10° Memorial Il sogno di Elia’. Il torneo, perfettamente organizzato dall’Unicusano Livorno Rugby, ha visto protagoniste dieci squadre under 11, nove formazioni under 11 e sei compagini under 7. Tanto, tantissimo divertimento e tanti sorrisi per tutti i protagonisti. Per la categoria under 7, ovviamente, dopo la disputa di un girone all’italiana, non è stata stilata una vera classifica: tutte le formazioni al via quanti sono risultate vincitrici. Per under 9 e under 11, invece, dopo due gironi distinti per ciascuna categoria, disputati nel corso della mattinata, si sono giocate, nel primo pomeriggio le finali. Le numerosissime gare della mattina si sono svolte in contemporanea, in più rettangoli di gioco ricavati sul prato del ‘Montano’. Le due finali, invece, giocate una dopo l’altra, hanno avuto luogo nella porzione di campo situtata sotto la (gremitissima) tribuna centrale. Nella pausa tra le gare mattutine e le due finali, si è consumato, per tutti quanti, l’apprezzato ‘terzo tempo’. A curare poi le significative premiazioni, oltre ai familiari di Alessandro Bernini, anche Giovanni Riccetti, Giacomo Gragnani, Luca Battagello e Alessandro Gesi, rispettivamente presidente, capitano e consigliere dell’Unicusano Livorno Rugby e trequarti delle Zebre (atleta del 2001, rugbisticamente nato e cresciuto in biancoverde, già con un cap azzurro). La società delle Tre Rose intende pubblicamente ringraziare tutti coloro che si sono predigati per la riuscita di questo splendido evento e dà appuntamento a tutti quanti all’edizione 2024.

Queste le classifiche finali del torneo.

Under 11: 1) LundaX Lions Amaranto Livorno, 2) Fiumicino, 3) Unicusano Livorno Rugby ‘Verde’, 4) Bellaria Pontedera, 5) CUS Genova, 6) Gispi Prato, 7) CUS Torino, 8) Unicusano Livorno Rugby ‘Bianco’, 9) Gispi Prato, 10) Union Versilia.

Under 9: 1) Fiumicino, 2) Rufus San Vincenzo/Golfo Scarlino, 3) Unicusano Livorno Rugby ‘Verde’, 4) Gispi Prato, 5) Unicusano Livorno Rugby ‘Bianco’, 6) Bergamo, 7) Bellaria Pontedera, 8) CUS Genova, 9) Spezia.

E queste le sei squadre under 7 capaci di dare spettacolo, con, complessive, 15 partite: Unicusano Livorno ‘Verde’, LundaX Lions Amaranto ‘1’, Gispi Prato, Bellaria Pontedera, LundaX Lions Amaranto ‘2’, Unicusano Livorno ‘Verde’.

