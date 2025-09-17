Oltre 150 atleti allo stage Crtk con il maestro Califano: brillano i Folgorini

Si è aperto con grande partecipazione e intensità tecnica lo stage formativo regionale organizzato dal Comitato Regionale Toscana Karate (CRTK), che ha visto come protagonista il Maestro Antonio Califano, uno dei nomi di riferimento del panorama nazionale FIJLKAM.

Un evento di altissimo livello, impreziosito dalla presenza dei figli del maestro, Emanuele Califano, Campione del Mondo Juniores, e Piero Pio Califano. Campione d’Italia Under 21, che hanno messo la loro esperienza al servizio dei giovani karateka toscani, fungendo da modelli di prestazione e ispirazione per le nuove generazioni.

La giornata si è aperta con i saluti istituzionali della Presidente del CRTK Manuela Bonamici e ha registrato la presenza di Fabio Cardarelli, Presidente dei tre settori FIJLKAM, a testimonianza della rilevanza dell’evento.

Lo stage ha contato oltre 150 partecipanti, divisi tra categorie pre-agonistiche e agonistiche, con un programma tecnico strutturato su due sessioni principali (mattina e pomeriggio), a cui si è aggiunta una sessione specialistica riservata alla rappresentativa regionale del CTR Toscana.

Tra i protagonisti della giornata spicca il settore giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, guidato dal tecnico Graziano Ligas, che ha schierato una nutrita pattuglia di giovani atleti in forte crescita:

Bianca Boni, Valentina Strazzabosco, Olga Giuntini, Gabriele Ligas, Matteo Diodato, Michele Battista, Giosuè Casale, Zoe Biasci, Elyas Rizzo, Edoardo Pili, Gabriele Pili, Elia Baldini, Auro Baldini, Matteo Sartor, Leonardo Nannini, Alessandro Ferrari, Daiana Sartori, Andrea Bozzi, Jacopo Citi, Emma Ludovica Frizzi.

Durante le attività riservate ai pre-agonisti, Bianca Boni e Valentina Strazzabosco sono state individuate dal M° Califano come atlete dimostratrici ufficiali, che hanno svolto con precisione e maturità sorprendenti per la loro giovane età. Entrambe, infatti, sono state già convocate nella sessione riservata alla squadra regionale, al pari di Andrea Bozzi, Jacopo Citi ed Emma Ludovica Frizzi, già inseriti nel gruppo élite del CTR.

Presente all’evento anche Antonio Citi, Direttore Tecnico dell’ASD 187 e Regerente per il Kumite del CTR Toscana, oltre che figura istituzionale di Responsabile Scuola e Promozione.

Lo stage ha rappresentato non solo un momento tecnico, ma anche un’occasione per una grande condivisione collettiva.

Una iniziativa che continua a coniugare formazione sportiva e crescita personale, sotto l’egida della FIJLKAM.

