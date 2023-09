Oltre 4mila ospiti in città per un weekend di sport

Salvetti: "Spesso si parla di turismo sportivo come slogan un po' superficiale. A Livorno invece lo abbiamo coniugato in maniera pratica e concreta". Questo weekend Livorno ha contato oltre 4mila presenze da fuori città che sono sopraggiunte a Livorno per vari eventi sportivi che hanno contraddistinto il nostro territorio da venerdì 15 a domenica 17

di Giacomo Niccolini

Un piccolo grande record quello che ha registrato la nostra città in questi ultimi giorni. Si parla di turismo legato al mondo dello sport e di sport come traino per far arrivare in città migliaia di persone. Proprio come questo weekend che Livorno ha contato oltre 4mila presenze da fuori città che sono sopraggiunte a Livorno per vari eventi sportivi che hanno contraddistinto il nostro territorio da venerdì 15 a domenica 17.

Si parla della seconda edizione di Strabilianti che con la Festa dello Sport di Confsport Confcommercio ha animato gli Hangar Creativi e la Terrazza Mascagni portando illustri ospiti provenienti da ogni parte d’Italia come, due nome tra tutti, Bebe Vio e Aldo Montano e parlando, tra le tante cose, di realtà importanti relative allo sport paralimpico.

Ma anche il torneo di pallanuoto ai Bagni Lido “Triglie in Controfuga” che ha richiamato centinaia di persone. Per non parlare dei Campionati Italiani di Canottaggio a sedile fisso che sta animando le nostre acque in queste ore.

Nel pomeriggio di domenica poi ci saranno alcuni ospiti da Grosseto per il derby di calcio per la prima partita degli amaranto dell’Us Livorno 1915 in Serie D all’Armando Picchi e, per chiudere questo weekend di sport d’eccellenza, la partita di Supercoppa di basket tra Caffè Toscano Pielle Livorno e Bakery Piacenza per l’accesso alle Final Four.

Ancora una volta Livorno, se ce ne fosse bisogno, si conferma capitale dello sport tricolore.

“Spesso si parla di turismo sportivo come slogan un po’ superficiale – commenta il sindaco Luca Salvetti – a Livorno invece lo abbiamo coniugato in maniera pratica e concreta. Tante iniziative, tanti soggetti coinvolti, tantissimi arrivi da fuori per le iniziative che l’amministrazione e tanti altri soggetti organizzano. Il risultato lo vediamo in questo weekend dove la città si propone viva entusiasta ed accogliente, le immagini parlano da sole e noi livornesi ne andiamo fieri anche per i giudizi che questi visitatori lasciano della nostra città”.

