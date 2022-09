Open day della scuola di scacchi rinviato a sabato 1 ottobre

Causa forte maltempo previsto per sabato 24 settembre l'Open day della scuola di scacchi "Carlo Falciani" è rinviato a sabato 1 ottobre.

L’evento, a cui sono attesi decine di bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni di Livorno e zone limitrofe, si svolgerà dalle 16 alle 18.45 al museo di storia naturale di Livorno.

Saranno previsti due turni:

dalle 16 alle 17.15 per i bambini dai 6 ai 9 anni.

dalle 17.30 alle 18.45 per i bambini e i ragazzi dai 9 ai 18 anni.

Le lezioni saranno tenute dall’istruttore FSI/CONI Ennio Politi e dal maestro Andrea Raiano e si svolgeranno tutti i sabato non festivi fino alla seconda settimana di giugno.

La scuola di scacchi di Livorno, intitolata al compianto presidente di Livorno scacchi Carlo Falciani, è alla sua ottava edizione.

