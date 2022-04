Open d’Italia, sugli scudi i giovani dell’Asd Esercito 187° Folgore

Strepitosa prestazione del settore giovanile costituito dalla Asd Esercito – 187° Folgore di Livorno, che nelle due intense giornate di sabato e domenica scorsa, ha schierato gli atleti combattenti, e non solo, alla prestigiosa competizione internazionale XXI Adidas- Open d'Italia

Dalla specialità Kumite “combattimento a contatto controllato” il folgorino Jacopo Citi ha conquistato la medaglia d’oro, nella categoria Under 14 peso – 45 Kg.

Prestazione impeccabile quella di Jacopo (Campione Italiano 2021) con 5 match sostenuti per 2 a 0, 1 a 0, 3 a 0, 5 a 0 e la spettacolare finale confermata per 4 a 2, nella quale i “colpi di scena” non sono mancati nel contendersi il vantaggio l’uno dall’altro, per i due competitori finalisti.

A seguito nella 45 Kg, l’ottima prestazione di Edoardo Ligas che ha sfiorato il podio, dopo la disputa della “finalina” per il 3º posto, raggiungendo un buon 5º posto. Un percorso entusiasmante per il giovane esordiente in crescita con i suoi 4 incontri sostenuti.

Nel femminile, altra grande prestazione agonistica per la folgorina Emma Ludovica Frizzi che purtroppo nella “finalina” per la medaglia di bronzo, nella categoria Cadette + 54 Kg, ha ceduto il passo all’avversaria.

Ben 6 match sensazionali per Emma (Campionessa Italiana 2021) che per 7 a 0, 7 a 0, 7 a 0, purtroppo al 4º incontro è stata fermata per 2 a 4 e nella fase dei ripescaggi, ha proseguito per 4 a 0, ma a un passo dalla zona medaglia al sesto match, ha raggiunto un ragguardevole 5 posto.

Buone le prove per Nicholas Simonetti e Andrea Bozzi in competizione, ma, hanno ceduto il passo all’avversario in itinere del percorso. Inoltre, nella specialità Kata “forme” Vincenzo Corvaglia ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria Master con brillantini prestazioni atletiche, dell’oramai affermato veterano. Nella medesima specialità buone le prove dimostrative per Samuele Corvaglia e Elena Di Lelio.

Gli atleti sono stati accompagnati per tutto il trascorso della competizione dal “tecnico con le stellette” Antonio Citi, Rico Simonetti e Vincenzo Corvaglia.

Il team blu/azzurro si attesa alla partenza in questi giorni per la competizione più ambita del circuito mondiale della WKF (World Karate Federation) denominato Karate 1 Youth League, che si svolgerà a Limassol – Cipro dal 29 aprile al 1 maggio prossimo.