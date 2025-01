OraSì Ravenna-Toscana Legno 60-76. La Pielle allunga la striscia di successi

Serie B. OraSì Ravenna-Toscana Legno Pielle 60-76. I ragazzi di coach Campanella mettono a segno l’ottava vittoria su nove partite. Dopo un avvio incerto la Pielle prende in mano il pallo del gioco senza più fermarsi, facendo un sol boccone dei padroni di casa. Bonacini 20 punti (top scorer) e Hazners con 18 punti. La Pielle ha un ulteriore motivo per sorridere: si rivede Leonzio sul parquet. Utilizzato con il contagocce da Campanella per 7 minuti, 1 assist e 4 punti segnati.

