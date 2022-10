Oro per il GS VVF Tomei ai Campionati Italiani di Coastal Rowing

Nella splendida cornice marinara dell’isola di Procida si sono svolti, nelle giornate di sabato e domenica 1 e 2 ottobre, i Campionati Italiani di Coastal Rowing.

Il Coastal Rowing è un nuovo modo di vivere il canottaggio che, senza alterare il gesto atletico di questo sport, offre regate di grande spettacolarità. Si svolgono infatti in mare aperto con partenze volanti, giri di boa affollati, rischi di collisione e abbordaggio che favoriscono la spettacolarità e ci ricordano le vecchie gesta e tradizioni marinaresche. L’equipaggio targato VVF Tomei di Livorno composto da Francesco Alonzi Flavio Ricci, Mauro Martelli, Edoardo Margheri (Amici del Fiume di Torino) e il team Stefano Gori si è imposto nella gara della categoria Under 43 con una splendida regata.

Come già accennato, complice un tratto di mare interessato da onde e vento, la regata è stata di notevole spettacolarità.

Problemi di allineamento non hanno consentito all’equipaggio del Tomei una partenza brillante, ma sotto la guida del capitano Mauro Martelli l’equipaggio ha prontamente reagito recuperando posizioni già nel primo tratto di percorso portandosi al comando ed ingaggiando un duello accanito con l’equipaggio del Luino (Lago Maggiore). Nella seconda parte della regata l’equipaggio livornese ha sferrato un attacco decisivo consolidando la prima posizione al passaggio della seconda boa. Nel finale nonostante gli attacchi dell’ottimo e mai domo equipaggio di Luino, il Tomei ha ben controllato la gara concludendo con un buon margine. Si è conclusa nel migliore dei modi quindi questa splendida trasferta che ha portato avanti la tradizione del sodalizio livornese che negli ultimi anni ha sempre sfoderato brillanti prestazioni in questa disciplina

