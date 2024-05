Orvietana – Us Livorno 1-0. Amaranto ko all’ultima di campionato

Il sigillo di Manoni su punizione condanna i labronici alla sconfitta nell'ultima recita della stagione regolare. Disastro Albieri (espulso), ma tra le file degli amaranto sono davvero in pochi a salvarsi. Ad attendere Luci e compagni ai playoff ci sarà il Grosseto

Lorenzo Evola

Si chiude mestamente con una sconfitta l’ultima giornata di campionato degli uomini di Pascali. Al Muzi di Orvieto sono i biancorossi a portare a casa i tre punti grazie al timbro di Manoni, il quale sfrutta l’errore madornale di Albieri (espulso) alla mezz’ora per segnare direttamente su punizione di seconda. Il rosso sventolato a Lorenzini ristabilisce la parità numerica al tramonto della prima frazione ma gli amaranto non ne approfittano nella ripresa e offrono la solita prestazione imbarazzante della stagione. Il ko costringe Luci e compagni al derby contro il Grosseto nel primo turno dei playoff di settimana prossima.

Dopo una prima mezz’ora segnata da qualche conclusione estemporanea da una parte (Frati dopo neanche un minuto) e dall’altra (Proia su tutti) il match si sblocca al 30′. Alberi infatti raccoglie con le mani un retropassaggio in area, costringendo il direttore di gara ad estrarre il rosso. Sulla punizione di seconda Manoni trafigge Facchetti (appena entrato) con un bolide di destro e porta avanti i suoi. Gli umbri si scuotono, forti del vantaggio e dell’uomo in più, e sfiorano il raddoppio con Marsili, il quale grazia Facchetti con un colpo di testa debole da ottima posizione su suggerimento di Stampete. Nel finale di primo tempo però altre emozioni. Lorenzini decide di ristabilire la parità numerica colpendo Bellini, sulla conseguente punizione è Ronchi a svettare più in alto di tutti ma il colpo di testa del centrale amaranto si infrange sulla traversa.

Sarà l’unica vera occasione da gol per i labronici, altrettanto sottotono nella ripresa. L’Orvietana chiude tutti i boccaporti e prova a farsi vedere in contropiede. Pascali prova a mischiare le carte con gli ingressi di Cori, Marinari, Giordani e Luci ma non ottiene nessun effetto. Una conclusione del capitano dalla distanza (respinta da Rossi) resterà l’unico highlight dei secondi 45′ per un Livorno che non riesce a cambiare il risultato prima del triplice fischio. Al Muzi sono gli umbri a far festa, per gli amaranto invece l’ennesimo boccone amaro da buttar giù in una stagione che verrà ricordata come la peggiore degli ultimi decenni. Adesso il primo turno dei playoff contro il Grosseto, con l’augurio di non incappare in un’altra brutta figura come quella odierna.

Le pagelle:

Albieri 4: Il suo errore madornale costringe i labronici all’inferiorità numerica e causa il vantaggio firmato Manoni su punizione di seconda. Disastroso.

Camara 5: Lontano parente dello stantuffo inesauribile visto per gran parte della stagione. Non spinge, pare demotivato, spento. Non affonda praticamente mai sulla destra.

Ronchi 5: Rischia la frittata sul pressing di Marsili che non ne approfitta fino in fondo. Sfortunato quando colpisce il montante al tramonto della prima frazione ma dietro si balla troppo.

Schiaroli 5.5: Non trasmette sicurezza, in apnea ogni volta che i vari Stampete, Fabri e Marsili lo puntano.

Carcani 5: In netta difficoltà di fronte alla verve di Manoni e Stampete, le cose non migliorano quando decide di avventurarsi in attacco tra un cross sballato e l’altro.

Bellini 5.5: Tra i migliori in casa amaranto (non che ci volesse molto a dir la verità). Non si tira mai indietro e causa il rosso a Lorenzini. Sbaglia non poco anche lui ma dà tutto fino all’ultimo, invano.

Vallini 5: Lanciato nella mischia dal 1’, tenta di districarsi in mediana ma paga la differenza di età e di esperienza dei dirimpettai biancorossi (dal 53’ Marinari 5: Inconsistente nel finale).

Likaxhiu 5.5: Sacrificato dopo mezz’ora a causa dell’errore di Albieri. Mezz’ora nella quale va detto non ha brillato (dal 30’ Facchetti 6: Non può nulla sul gol di Manoni, mai chiamato in causa per il resto).

Frati 5.5: Ci prova subito con il suo sinistro nel primo tempo ma la sua luce si affievolisce presto. Sostituito non a caso da Pascali all’alba della ripresa (dal 53’ Luci 6: Almeno va al tiro nei secondi 45’. Mette in campo la sua esperienza ma predica nel deserto).

Menga 5: Chi l’ha visto? Un fantasma nella prima frazione, Pascali lo lascia negli spogliatoi per cercare maggior peso in avanti (dal 46’ Cori 5: Che non trova in Cori, ancora una volta deludente, quasi irritante là davanti).

Rossetti 5.5: Poco mobile al centro dell’attacco ma c’è da dire che non viene mai servito negli ultimi venti metri. (dal 71’ Giordani sv).

Pascali 5: L’incidente di Alberi indirizza chiaramente il match a favore degli umbri ma la sua squadra oggi non prova neanche a reagire. Un pessimo modo per chiudere un campionato oltremodo sconcertante.

Le formazioni ufficiali:

Orvietana (4-4-2): Rossi; Manoni, Congiu, Siciliano, Lorenzini; Proia, Greco, Orchi, Fabri; Marsilii, Stampete.

Us Livorno (4-3-1-2): Albieri; Camara, Ronchi, Schiaroli, Carcani; Bellini, Vallini (dal 53′ Marinari), Likaxhiu (dal 30′ Facchetti); Frati (dal 53′ Luci); Menga (dal 46′ Cori), Rossetti (dal 71′ Giordani).

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Muzi. Manoni condanna gli amaranto all’ennesimo ko stagionale 90' Saranno cinque i minuti di recupero 87' Ultimi scampoli di gara, squadre stanche e sfilacciate in questa ripresa 81' Giordani imbecca per Bellini, debole la conclusione del centrocampista amaranto 77' Amaranto che provano ad alzare il proprio baricentro, si affidano ai contropiedi i biancorossi 71' Dentro Giordani per Rossetti 67' Destro da fuori di Luci, respinge con i pugni Rossi 65' A terra Bellini, gioco di nuovo fermo 60' Fallo di Luci, punizione per gli umbri 57' Gioco fermo al Muzi, sanitari in campo 53' Dentro Marinari per Vallini e Luci per Frati 53' Contropiede sprecato dall’Orvietana, si salvano gli uomini di Pascali 46' Subito pericolosa l’Orvietana con Congiu che spara alto da buona posizione 46' Dentro Cori per Menga Comincia la ripresa al Muzi Termina il primo tempo al Muzi. Umbri avanti grazie al timbro di Manoni su errore clamorosa di Albieri (espulso). Nel finale di frazione Lorenzini ripristina la parità numerica. 45' Traversa di Ronchi! Stacco di testa del centrale amaranto, la palla si infrange sul montante 44' Espulso Lorenzini! Sgomitata del difensore umbro già ammonito, l’arbitro sventola di nuovo il cartellino rosso 43' Stampete pesca Marsili in area, il centravanti colpisce debolmente da ottima posizione, blocca Facchetti 39' Amaranto costretti all’inferiorità numerica, ci prova adesso l’Orvietana rinvigorita dal vantaggio e dall’uomo in più 35' Rossi pasticcia, Rossetti ci prova da fuori ma il portiere biancorosso recupera senza problemi 31' GOL DELL’ORVIETANA. Manoni calcia la punizione di seconda e trafigge Facchetti. Umbri in vantaggio 30' Dentro Facchetti per Likaxhiu 28' Espulso Albieri! Il portiere amaranto controlla il pallone con le mani dopo un retropassaggio. Il direttore di gara estrae il rosso 25' Greco crossa con il mancino ma non trova nessuno in area, palla che sfila sul fondo 21' Ammonito Lorenzini per una trattenuta su Rossetti 20' Sinistro di controbalzo di Manoni, palla larga 15' Errore di Ronchi, Marsili recupera ma non ne approfitta fino in fondo. Si salvano gli amaranto 11' A terra Lorenzini, gioco fermo 8' Stampete scappa via a Carcani che lo abbatte, punizione per i bianco rossi 6' Ci prova Likaxhiu da fuori area, conclusione sbilenca 3' Proia tenta l’acrobazia in area, palla alta di poco oltre il montante 1' Subito pericoloso Frati, il suo sinistro esce di poco dallo specchio difeso da Rossi L’arbitro fischia l’inizio!

