Orvietana – Us Livorno 1915 1-4. Poker amaranto al Muzi!

Altra goleada per gli amaranto, corsari ad Orvieto grazie ai gol di Calvosa, Capparella, Malva e l'autogol di Rossi. Vano il momentaneo pareggio di Proia. Migliore in campo il numero 7, sontuoso anche Bellini. Tani saracinesca, la difesa balla troppo

di Lorenzo Evola

Un Livorno che non si ferma più. Gli uomini di Indiani firmano la quarta vittoria consecutiva espugnando il Muzi di Orvieto grazie ai timbri nella prima frazione di Calvosa, Capparella, e l’autogol di Rossi (propiziato ancora da Capparella) che rendono vano il momentaneo pareggio umbro siglato da Proia. Nella ripresa Panattoni fallisce dagli undici metri, Malva invece si dimostra più cinico e chiude la contesa nel recupero. Un match segnato da un primo tempo davvero scoppiettante – quattro gol in meno di mezz’ora – , dai ritmi a dir poco forsennati e che conferma ancora una volta il potenziale offensivo dei labronici, apparsi tuttavia un po’ svagati in fase difensiva. Luci e compagni ancora a +5 dal Siena, vincente nel finale in casa contro la Sangiovannese.

Come detto poco sopra, il primo tempo visto al Muzi è a dir poco da cardiopalma. Dopo appena 5’ sono infatti gli amaranto a sbloccare la contesa con Calvosa, bravo a trovare il primo gol in maglia amaranto raccogliendo una spizzata di Rossetti e battere Rossi con un tocco di destro che colpisce il palo interno e termina in rete. Ma non c’è neanche il tempo di festeggiare per gli uomini di Indiani perché i padroni di casa ristabiliscono immediatamente la parità con Proia, autore di una gran conclusione dal limite dell’area che muore all’incrocio dei pali, imprendibile per Tani. Palla di nuovo a centrocampo dunque, ma il risultato è destinato di nuovo a cambiare. Poco prima dello scoccare del decimo minuto, infatti, gli amaranto passano di nuovo avanti. Rossetti da posizione defilata trova l’accorrente Capparella, il quale ci prova di prima intenzione sfoderando un mancino non proprio irresistibile. Rossi tuttavia prima perde il controllo della sfera e poi nel tentativo di rimediare, la tocca nella propria porta con il piede.

Ritmi folli, insomma, che non accennano a placarsi, poiché prima del 15′ sono i biancorossi a sfiorare il pareggio con Panattoni, impreciso però di fronte a Tani da ottima posizione. I labronici soffrono dalla cintola in giù, ma negli ultimi venti metri si rivelano ancora letali con Capparella, che decide di mettersi in proprio intorno alla mezz’ora prima servendo Russo che non arriva e poi firmando il doppio vantaggio amaranto con un tiro a giro sul secondo palo che non lascia scampo a Rossi. Gli umbri accusano il colpo ma non desistono dal proporsi con continuità dalle parti di Tani. È lo stesso portiere classe 2005 – non a caso – a ergersi a protagonista nel finale di primo tempo respingendo in un modo o nell’altro i tentativi di Panattoni.

Gli sprechi sotto porta del centravanti di casa continuano ad inizio ripresa, segnato dal fallo in area di Siniega su Caon che costringe il direttore di gara ad indicare il dischetto. Dagli undici metri si presenta Panattoni, il quale però calcia sulla traversa, graziando gli amaranto. Gli stessi amaranto avrebbero la chance per chiudere definitivamente i conti ma Russo – in seguito ad una bella iniziativa di Marinari sulla destra – spreca tutto calciando alto a pochi passi dalla porta. L’Orvietana non smette allora di crederci e crea apprensione in casa Livorno prima con Orchi (colpo di testa di poco a lato) e poi con Baroni (conclusione alta all’altezza del dischetto). La compagine di Indiani regge e nel finale trova pure il modo per colpire ancora. A cinque dalla fine è Dionisi a flirtare con il poker con un colpo di testa su assist di un commovente Bellini, in pieno recupero Malva si dimostra più freddo e fissa il risultato finale con un destro a tu per tu con Rossi al termine di una progressione di oltre 50 metri in contropiede. Gioco, partita, incontro quindi per Luci e compagni, autori di una settimana semplicemente da sogno per prestazioni, punti, morale e classifica. Il campionato è senza dubbio lontano dalla parola fine, ma i segnali lanciati dal club di Esciua in questa ultima decade di ottobre, di certo, fanno ben sperare.

le pagelle:

Tani 6.5: Provvidenziale nell’opporsi più volte a Panattoni con le mani e con i piedi nel finale di primo tempo, non può nulla sul missile di Proia.

Siniega 5: Macchia una prestazione tutto sommato sufficiente con il fallo da rigore su Caon all’alba della seconda frazione. Per sua fortuna Panattoni calcia sul montante dagli undici metri.

Brenna 5.5: Tante troppe incertezze là dietro per il capitano e non a caso l’intera retroguardia ne risente. Soffre non poco i movimenti di Panattoni, per sua fortuna piuttosto impreciso sotto porta.

Risaliti 6: Anche lui autore di qualche sbavatura qua e là, raggiunge la sufficienza grazie ad un paio di chiusure importanti.

Calvosa 7: Sigla dopo neanche 5’ il vantaggio amaranto con un tocco morbido di destro a tu per tu con Rossi, si rivela una vera spina nel fianco per la retroguardia biancorossa che soffre la sua vivacità sulla sinistra. Gran partita del giovane esterno amaranto, specie quando è chiamato a proporsi in avanti.

Bellini 7: Ennesima prestazione totale quella del numero 8 amaranto. Nella prima frazione si nota meno perché i suoi compagni preferiscono affidarsi alle transizioni in campo aperto, sale nettamente di tono nella seconda metà di gara recuperando palloni a non finire e accompagnando sempre l’azione labronica. Non molla fino al fischio finale, pare avere una sorta di motorino incorporato nelle gambe. Inesauribile.

Hamlili 6: Nei ritmi folli dei primi 45′ fatica a dettare i tempi di gioco, non commette tuttavia errori in entrambe le fasi. Indiani lo lascia negli spogliatoi all’intervallo per cercare maggior verve in mediana (dal 46′ Luci 5.5: Perde il pallone dal quale nasce il rigore di Panattoni, tenta di farsi perdonare con la solita esperienza a centrocampo).

Marinari 6: Il meno in palla degli uomini offensivi di Indani, ma compensa qualche imprecisione in fase di possesso con grande spirito di abnegazione. Da una sua iniziativa arriva la chance per Russo che però dilapida da pochi passi (dal 82′ Arcuri sv)

Capparella 7.5: Ha il merito di propiziare l’erroraccio di Rossi con un sinistro di prima intenzione su suggerimento di Rossetti, decide di entrare ufficialmente nel tabellino piazzando la sfera all’incrocio dei pali dopo un paio di dribbling. Il tutto solo nella prima mezz’ora. Ha un’altra occasione al tramonto del primo tempo ma spara alto. Nella ripresa cala fisiologicamente fino alla sostituzione, ma che partita dell’ex Tau (dal 75′ Currarino sv).

Russo 6: Coinvolto parecchio nella prima frazione, non ha occasioni nitide per timbrare il cartellino. Cosa che invece accade ad inizio ripresa ma spreca l’assist di Marinari calciando alto da buona posizione (dal 58’ Dionisi 6: Sfiora il gol di testa nel finale su assist di Bellini)

Rossetti 6.5: Nello scoppiettante avvio di gara si rende protagonista con due assist, il primo per l’inserimento di Calvosa e l’altro per il mancino di Capparella che Rossi non trattiene. Per il resto solita partita all’insegna del corpo a corpo con il difensore avversario, risultando prezioso nel lavoro di sponda (dal 58’ Malva 7: Fissa il risultato finale con un destro preciso al termine di una galoppata in campo aperto).

Indiani 6.5: Quarta vittoria di fila per i suoi, altra goleada dopo quella realizzata nell’infrasettimanale contro il Montevarchi. C’è da dire però che i suoi soffrono davvero troppo in fase difensiva, per fortuna è l’imprecisione sotto porta a fare da padrona in casa Orvietana.

Le formazioni ufficiali:

Orvietana (3-4-1-2): Rossi; Ricci, Berardi, Mauro; Martini, Fabri, Orchi, Lattuchella; Proia; Caon, Panattoni.

Livorno (4-2-3-1): Tani; Siniega, Brenna, Risaliti, Calvosa; Hamlili (dal 46′ Luci), Bellini; Marinari (dal 82′ Arcuri), Capparella (dal 75′ Currarino), Russo (dal 58′ Dionisi); Rossetti (dal 58′ Malva)

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Muzi. Quarta vittoria consecutiva per gli amaranto che espugnano Orvieto grazie ai centri di Calvosa, Capparella, Malva e l’autogol di Rossi. Inutile il momentaneo pareggio di Proia. 92' GOOOOL DEL LIOVRNOOOO! POKER FIRMATO MALVA! Il numero 13 se ne va in contropiede, si presenta a tu per tu con Rossi e trova l’angolino con il destro chiudendo la contesa 88' Squadre lunghe in questo finale, gli amaranto si affidano alle iniziative di Dionisi in contropiede 85' Dentro Arcuri per Marinari 85' Caravaggi scodella dalla sinistra, Risaliti spazza in corner. Preme con convinzione l’Orvietana 79' Bellini trova Dionisi a centro area, colpo di testa troppo centrale dell’ex Ternana, respinge Rossi 75' Dentro anche Currarino per Capparella 72' Brenna stende Proia, punizione per gli umbri 67' Caon centra dalla sinistra per Baroni che tenta il tiro con la punta del piede, palla alta sopra la traversa 65' Destro di Calvosa, facile per la presa di Rossi 58' Dentro Malva e Dionisi per Rossetti e Russo 57' Colpo di testa di Orchi, palla che termina di poco a lato 55' Bellini serve Marinari che centra per Russo, poco cinico nel tocco sotto porta. Grande chance per gli amaranto 51' PANATTONI FALLISCE DAGLI UNDICI METRI! Il numero nove spara sulla traversa il rigore del possibile 2-3. Si salvano gli amaranto 50' Rigore per l’Orvietana! Siniega stende Caon in area, l’arbitro indica il dischetto. 46' Cambio nel Livorno, dentro Luci per Hamlili Comincia la ripresa al Muzi! Termina un primo tempo spumeggiante al Muzi. Livorno avanti grazie ai timbri di Calvosa e Capparella, oltre all’autogol di Rossi. Di Proia il sigillo del momentaneo 1-1 umbro 47' Capparella sfila via in dribbling a mezza difesa dei padroni di casa e spara con il destro, palla alta 45' Panattoni si ritrova la sfera a pochi passi dalla porta, si salva Tani che respinge di stinco la conclusione ravvicinata dell’attaccante umbro 42' Proia ci prova su punizione, Tani la tocca in corner 38' A terra Rossetti, gioco fermo 33' Fallo di Marinari, punizione per i padroni di casa 30' Cross di Caon, Panattoni non trova la deviazione vincente da pochi passi 25' GOOOLL DEL LIVORNOOO! ANCORA CAPPARELLAAA!! Il mancino amaranto avanza sulla destra, si accentra e piazza la sfera sul secondo palo con il proprio piede forte. Non può nulla Rossi, doppio vantaggio di un Livorno travolgente in questo primo tempo 21' Suggerimento di Capparella per Russo, si rifugia in corner Berardi 16' Giallo per Martini, in ritardo su Russo 13' Che inizio di partita al Muzi, gli amaranto cercano di abbassare un po’ i ritmi forsennati di questi primi 15′ 12' Orvietana vicina al pareggio! Panatoni calcia addosso a Tani da pochi passi, si salvano gli uomini di Indiani. 8' LIVORNO DI NUOVO IN VANTAGGIOO! Rossetti scappa in profondità e tocca per Capparella al limite dell’area. Il fantasista amaranto calcia di prima intenzione, Rossi non blocca il tiro e devia involontariamente nella propria porta. 6' PAREGGIO IMMEDIATO DELL’ORVIETANA! Proia riceve in area e scaglia un gran destro imprendibile per Tani. Pareggiano subito i padroni di casa 5' GOOOLLL DEL LIVORNOO! HA SEGNATO CALVOSA! Sponda di Rossetti per l’inserimento vincente di Calvosa che trafigge Rossi con il destro. Amaranto in vantaggio 4' Caon si accentra e calcia, Siniega si rifugia in corner. L’arbitro segnala tuttavia l’offside L’arbitro fischia l’inizio!

