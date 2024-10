Orvietana – Us Livorno 1915 1-4. Malva firma il poker!

La nona giornata di campionato propone a Luci e compagni - in testa alla classifica a +5 dal Siena - la trasferta in terra umbra. In difesa spazio a Siniega e Calvosa sulle corsie, non si tocca il duo Bellini - Hamlili a centrocampo. Torna Capparella dal 1' sulla trequarti

di Lorenzo Evola

Dopo il successo nel turno infrasettimanale contro il Montevarchi, gli amaranto di Indiani tornano in scena in campionato al Muzi di Orvieto, casa dei biancorossi di Rizzolo. In difesa spazio a Siniega e Calvosa sulle corsie, non si tocca il duo Bellini – Hamlili a centrocampo. Torna Capparella dal 1′ sulla trequarti.

Le formazioni ufficiali:

Orvietana (3-4-1-2): Rossi; Ricci, Berardi, Mauro; Martini, Fabri, Orchi, Lattuchella; Proia; Caon, Panattoni.

Livorno (4-2-3-1): Tani; Siniega, Brenna, Risaliti, Calvosa; Hamlili (dal 46′ Luci), Bellini; Marinari (dal 82′ Arcuri), Capparella (dal 75′ Currarino), Russo (dal 58′ Dionisi); Rossetti (dal 58′ Malva)

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

92' GOOOOL DEL LIOVRNOOOO! POKER FIRMATO MALVA! Il numero 13 se ne va in contropiede, si presenta a tu per tu con Rossi e trova l’angolino con il destro chiudendo la contesa 88' Squadre lunghe in questo finale, gli amaranto si affidano alle iniziative di Dionisi in contropiede 85' Dentro Arcuri per Marinari 85' Caravaggi scodella dalla sinistra, Risaliti spazza in corner. Preme con convinzione l’Orvietana 79' Bellini trova Dionisi a centro area, colpo di testa troppo centrale dell’ex Ternana, respinge Rossi 75' Dentro anche Currarino per Capparella 72' Brenna stende Proia, punizione per gli umbri 67' Caon centra dalla sinistra per Baroni che tenta il tiro con la punta del piede, palla alta sopra la traversa 65' Destro di Calvosa, facile per la presa di Rossi 58' Dentro Malva e Dionisi per Rossetti e Russo 57' Colpo di testa di Orchi, palla che termina di poco a lato 55' Bellini serve Marinari che centra per Russo, poco cinico nel tocco sotto porta. Grande chance per gli amaranto 51' PANATTONI FALLISCE DAGLI UNDICI METRI! Il numero nove spara sulla traversa il rigore del possibile 2-3. Si salvano gli amaranto 50' Rigore per l’Orvietana! Siniega stende Caon in area, l’arbitro indica il dischetto. 46' Cambio nel Livorno, dentro Luci per Hamlili Comincia la ripresa al Muzi! Termina un primo tempo spumeggiante al Muzi. Livorno avanti grazie ai timbri di Calvosa e Capparella, oltre all’autogol di Rossi. Di Proia il sigillo del momentaneo 1-1 umbro 47' Capparella sfila via in dribbling a mezza difesa dei padroni di casa e spara con il destro, palla alta 45' Panattoni si ritrova la sfera a pochi passi dalla porta, si salva Tani che respinge di stinco la conclusione ravvicinata dell’attaccante umbro 42' Proia ci prova su punizione, Tani la tocca in corner 38' A terra Rossetti, gioco fermo 33' Fallo di Marinari, punizione per i padroni di casa 30' Cross di Caon, Panattoni non trova la deviazione vincente da pochi passi 25' GOOOLL DEL LIVORNOOO! ANCORA CAPPARELLAAA!! Il mancino amaranto avanza sulla destra, si accentra e piazza la sfera sul secondo palo con il proprio piede forte. Non può nulla Rossi, doppio vantaggio di un Livorno travolgente in questo primo tempo 21' Suggerimento di Capparella per Russo, si rifugia in corner Berardi 16' Giallo per Martini, in ritardo su Russo 13' Che inizio di partita al Muzi, gli amaranto cercano di abbassare un po’ i ritmi forsennati di questi primi 15′ 12' Orvietana vicina al pareggio! Panatoni calcia addosso a Tani da pochi passi, si salvano gli uomini di Indiani. 8' LIVORNO DI NUOVO IN VANTAGGIOO! Rossetti scappa in profondità e tocca per Capparella al limite dell’area. Il fantasista amaranto calcia di prima intenzione, Rossi non blocca il tiro e devia involontariamente nella propria porta. 6' PAREGGIO IMMEDIATO DELL’ORVIETANA! Proia riceve in area e scaglia un gran destro imprendibile per Tani. Pareggiano subito i padroni di casa 5' GOOOLLL DEL LIVORNOO! HA SEGNATO CALVOSA! Sponda di Rossetti per l’inserimento vincente di Calvosa che trafigge Rossi con il destro. Amaranto in vantaggio 4' Caon si accentra e calcia, Siniega si rifugia in corner. L’arbitro segnala tuttavia l’offside L’arbitro fischia l’inizio!

