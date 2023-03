Ostiamare – Us Livorno 1915 1-1. Santarpia risponde a Giampà. Prosegue l’astinenza da vittoria in trasferta

Lorenzo Collacchioni, allenatore dell’Us Livorno

Altra prova piuttosto incolore per gli amaranto lontano dal Picchi. Al vantaggio di Giampà risponde Santarpia, poche occasioni da una parte e dall'altra fino al triplice fischio. Si salva la difesa, l'attacco non punge

di Lorenzo Evola

Altro giro, altra occasione sprecata. Serviva una vittoria per cancellare la brutta uscita di settimana scorsa ma all’Anco Marzio gli amaranto non vanno oltre l’1-1 contro i laziali di Perrotti. Prestazione troppo rinunciataria di Luci e compagni, in vantaggio dopo pochi minuti grazie a Giampà (poi espulso nel finale) al quale risponde intorno alla mezz’ora Santarpia al termine di un’ottima azione corale. Il successo in trasferta continua a farsi desiderare, il margine dalle inseguitrici (tre punti) per un posto nei playoff si riduce sempre di più.

Pronti via e gli amaranto trovano subito il vantaggio. Sulla punizione calciata da Greselin è infatti Giampà a trafiggere il portiere laziale Borrelli con un perentorio colpo di testa a centro area. Un gol che fa ben sperare, ma con il passare dei minuti sono i padroni di casa a dettare i ritmi di gioco, senza tuttavia creare particolari preoccupazioni a Luci e compagni. Dopo un guizzo di Lo Faso, il cui sinistro fa la barba al palo, arriva però il pareggio dei laziali con Santarpia bravo a battere Bagheria con destro sotto l’incrocio su assist di Lazzeri. Dopo neanche cinque minuti è lo stesso Santarpia a spaventare gli amaranto con una conclusione a giro che muore a pochi centimetri dalla traversa.

Nella ripresa calano i ritmi e di conseguenza la fluidità del gioco, spezzettato da falli, proteste e cartellini da entrambe le parti. Per gli uomini di Collacchioni – spuntati soprattutto là davanti – è il solo Greselin a concludere verso la porta costringendo Borrelli all’intervento. Laziali, invece, che si affacciano dalle parti di Bagheria con un mancino di Tirelli di poco a lato, oltre a qualche mischia estemporanea in area di rigore. Nel finale c’è tempo anche per l’espulsione di Giampà, assenza pesante per il prossimo match casalingo contro una Pianese lanciata in solitaria al secondo posto. Proprio il confronto contro i bianconeri servirà agli amaranto per cercare quella vittoria di spessore necessaria a ritrovare ambizioni e certezze andate perdute in seguito all’ultimo infelice periodo.

Le pagelle:

Bagheria 6: Può poco sul gol subito, per il resto non viene mai chiamato in causa.

Giampà 6: Sblocca il risultato con un perentorio stacco di testa sulla punizione calciata da Greselin. Macchia una prestazione più che positiva con l’espulsione ingenua nel finale

Russo 6: Controlla bene De Cenco e in generale non fa rimpiangere l’assenza di Benassi là dietro.

Giuliani 6: Schierato come braccetto di sinistra prende gran parte della propulsione offensiva, bada più a contenere e lo fa con buoni risultati.

Camara 5.5: Eccessivamente nervoso nella prima frazione, soffre la verve di Succi e fatica a proporsi dalla metà campo in su (dal 68’ Morana 6: Sufficienza di incoraggiamento per il giovane talento labronico).

Luci 6: Si salva dal caos che regna in mediana con la solita esperienza, determinante in un paio di chiusure nella prima frazione.

Greselin 6: Suo l’assist su punizione per il vantaggio firmato Giampà. Senza infamia e senza lode per il resto del match, tenta qualche conclusione dalla distanza senza troppa fortuna.

Lorenzoni 5: In difficoltà contro la verve di Milani, il gol del pareggio nasce dalla sua zona. Non pervenuto in fase di spinta (dal 88’ Belli sv)

Frati 5: Non incide praticamente mai sulla trequarti, Collacchioni decide giustamente di toglierlo dalla mischia dopo un’ora di gioco (dal 59’ Lucatti 5.5: Si nota solo per la consueta enormità di falli nei quali è coinvolto nel bene e nel male).

Lo Faso 5.5: L’unico del reparto offensivo che prova ad inventare qualcosa. Sfiora il gol con il mancino nel primo tempo. Cala, molto, nella ripresa (dal 87’ Zanolla sv).

Longo 5: Subisce il fallo dal quale nasce la punizione che porta al gol di Giampà. Resterà l’unico highlight della sua partita, dalla quale scompare con il passare dei minuti (dal 46’ Pecchia 5.5: Ancora in ritardo di condizione, tornerà sicuramente utile una volta ristabilitosi al 100%).

Collacchioni 6: In meno di una settimana e con una marea di assenze a cui far fronte non poteva fare miracoli. Peccato per l’atteggiamento troppo timido dei suoi una volta trovato il vantaggio.

Le formazioni ufficiali:

Ostia Mare (3-5-2): Borrelli; Sbardella, Mazzei, Pasqualoni; Lazzeri, Compagnone, Santarpia, Tirelli, Succi (dal 80′ Batolotta); Milani (dal 80′ Gelonese), De Cenco.

Livorno (3-4-2-1): Bagheria; Giampà, Russo, Giuliani; Camara (dal 68′ Morana), Luci, Greselin, Lorenzoni (dal 88′ Belli); Frati (dal 59′ Lucatti), Lo Faso (dal 85′ Zanolla); Longo (dal 46′ Pecchia).

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina 1-1 il match all’Anco Marzio. Amaranto ancora senza vittoria lontano dal Picchi. 95' Fallo di Belli, ultima chance per l’Ostiamare 89' Espulso Giampà! Doppio giallo per il difensore labronico, amaranto in dieci in questo finale di gara 85' Dentro Zanolla per Lo Faso in questo finale di gara 81' Sinistro sbilenco di Greselin, sfuma il contropiede amaranto 77' Ammonito anche Compagnone dopo una trattenuta su Greselin 75' Fallo di Luci su di uno scatenato Milani, punizione da posizione interessante per i padroni di casa 73' Tanti errori da una parte e dall’altra, gli amaranto non riescono ad alzare il proprio baricentro 68' Dentro Morana per Camara 66' Missile di Lo Faso dalla distanza, la sfera arriva sui piedi di Pecchia che non riesce a concludere verso lo specchio 65' Fallo di Giampà su De Cenco, punizione per i laziali 62' Ammonito anche Lorenzoni tra le file amaranto 59' Dentro anche Lucatti per Frati 58' Ci prova Tirelli dai venti metri, la palla sfiora il palo alla destra di Bagheria 54' Botta di Greselin dalla distanza, si salva in qualche modo Borrelli 53' Fase confusionaria del match, gli uomini di Collacchioni faticano a produrre occasione da gol 48' Cross dalla sinistra, non ci arriva per un soffio De Cenco 46' Primo cambio per Collacchioni, dentro Pecchia per Longo Comincia la ripresa! Termina il primo tempo. Al vantaggio di Giampà risponde Santarpia poco dopo la mezz’ora. 45' Ultimi scampoli di primo tempo all’Anco Marzio. Pallino del gioco sempre nelle mani dei padroni di casa 39' Santarpia va vicino alla doppietta personale con un destro a giro deviato in corner 36' GOL DELL’OSTIAMARE. Giocata di Milani sulla destra, la palla arriva a Lazzeri che serve in mezzo all’area Santarpia, il quale trafigge con il destro Bagheria 32' Intervento in ritardo di Camara su Succi, giallo anche per lui 30' Numero di Lo Faso che si fa spazio al limite dell’area e scarica un sinistro che sfiora il palo 28' Giallo per Giampà, reo di aver bloccato il contropiede dei padroni di casa 25' Tirelli ci prova dalla distanza, palla in curva 23' Cross di Lorenzoni, chiude Mazzei su Longo nei pressi della porta 22' Santarpia ci prova di testa, palla sopra la traversa 21' Sinistro di Lo Faso, blocca senza problemi Borrelli 14' Ostiamare che prova a reagire, controllano con ordine gli amaranto 11' Pasqualoni prova a sfondare sulla sinistra, chiude in corner Giampà 8' Fallo di Frati, punizione per i padroni di casa 5' GOOOOLLL DEL LIVORNO! HA SEGNATO GIAMPA’! Punizione battuta da Greselin, stacco vincente di Giampà a centro area. Amaranto subito in vantaggio 3' Ammonito Mazzei per una sbracciata su Longo 2' Lancio di Giampà dalle retrovie, non ci arriva Frati L’arbitro fischia l’inizio!

