Verodol Cbd Pielle-Vigevano 74-72. Cuore infinito: si va a gara 4!

Atmosfera da brividi in via Allende per gara-3 della semifinale playoff. Vigevano è avanti 2-0 nella serie, ma Livorno vuole riaprire i giochi trascinata da un “PalaBolgia” sold out in ogni ordine di posto

I duri hanno due cuori cantava il Liga. La Pielle forse ne ha tre, uno per giocare, uno per amare e uno per soffrire. E la sofferenza è tanta. Inversamente proporzionale alla gioia di veder risalire dagli abissi una squadra che dopo 15 minuti era sotto di 15 punti sul 16 a 31. Ma Die Hard! Nessuno si arrende. Punto dopo punto. Fino al grande terzo quarto in cui torna il muso avanti. Ma è una partita in cui si muore, si vive e si muore e poi si vive ancora. Incredibile. Dai mille volti. Fino alla fine. Sul 69 a 62 a due minuti dal termine sembrava fatta. Ma Vigevano mette un parzialone di 0-10: 69 a 72. E la riapre. Poi è la freddezza dai liberi a concludere la partita. Coraggio e tigna. E un PalaBolgia che non molla mai!

La Pielle parte in salita. I biancoblu mettono il loro primo canestro dopo 3 minuti e 40. Prima tre triple di Boglio avevano messo lo sprint all’avvio di Vigevano che entra in campo per niente intimorita dal clima infernale del PalaMacchia Dopo 6 minuti e mezzo 8 a 18 con 5 bombe di Vigevano che tira da dovunque e segna con percentuali mostruose (5/6). Nel finale di quarto la Pielle lentamente recupera lo strappo approfittando delle rotazioni degli ospiti. Ma Vigevano è comunque brava a respingere l’attacco e il rientro dei padroni di casa. Il primo quarto si chiude sul punteggio di 15 a 21. Il riassunto è nelle percentuali al tiro. Pielle con il 29.4%, Vigevano 53.8%.

La ripresa inizia con lo stesso disco della prima frazione con la musica di Vigevano che suono al PalaMacchia. Gli ospiti in un amen mettono un parziale di 0-8 e volano sul +14 (15-29). La Pielle non trova la via del canestro da 3. La statistica dice 0/7 dopo 14 minuti di gioco. La Pielle si ricorda di poter giocar da sotto imbeccando Kly e qualche punto arriva. Nel frattempo Vigevano arresta un attimo la corsa: 22-31 a 5:35 dalla sirena dell’intervallo.

Sugli spalti scoppia un po’ di parapiglia. Dalla curva Vigevano vola una bottiglia verso la gradinata. Interviene la polizia. La partita si ferma per qualche minuto. La Pielle ricuce lo strappo come può mettendo un parizale di 8-0. All’intervallo Pielle 37-Vigevano 46. Dopo venti minuti la Pielle tira con il 2/10 da 3 contro il 9/14 degli ospiti.

La Pielle parte alla grande nella terza frazione. Impone subito il ritmo e con Leonzio rivà sotto di 4: 44-48. Dall’altra parte però Mazzantini risponde con una tripla confermando la vena prolifera da tre punti di ducali questa sera: 44-51. Venucci accende la miccia: 5 punti in serie e la Pielle è sotto di 5: 50-55. Si sveglia anche Leonzio: la tripla del -2 riaccende il PalaMacchia! 55-57

Tripla di Mennella 58 a 59 a 2 dalla sirena del terzo quarto. Donzelli segna il sorpasso, il primo della Pielle, a 56 secondi dal termine del terzo quarto: 61-59. Finisce così la frazione.

Ultimo quarto che inizia sul punto a punto poi Venucci segna l’allungo per la Pielle: 67 a 62. I padroni di casa ora sembrano aver il pallino del gioco completamente in mano. Vigevano ha smesso di segnare e il PalaMacchia canta come una bombonera infuocata. Mennella entrata sontuosa e sottomano: 69-62. Vigevano non muore mai e a 2:22 dalla fine la riapre con Facchin e la sua tripla: 69-67. Poi Boglio ruba palla e in contropiede pareggia i conti di nuovo: 69-69. Tripla di Verazzo!

Vigevano rimette il muso avanti! 69-72: parziale sanguinoso di 10 a 0.

Leonzio in lunetta a 45 secondi dalla fine: mette il primo e anche il secondo 71-72.

Ancora Leonzio in lunetta a 19 secondi: 73-72. Time out Vigevano.

Vigevano in avanti. E succede di tutto. Alla fine è fallo in attacco di Kankleris su Donzelli. E mancano 7 secondi alla fine.

Fallo di Zacchigna. Venucci in lunetta: 74-72. Sul ribaltamento non arriva il canestro del pareggio. E’ finita! La Pielle si guadagna gara 4!

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