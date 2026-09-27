“Palissimo Live”, il Palio Marinaro diventa una salotto web su YouTube

Due giovani livornesi, Alessio Avallone e Pietro Suligoj, lanciano un nuovo format dedicato alle gare remiere: interviste, storia, curiosità e dirette per portare il Palio a un pubblico sempre più ampio

Il mondo delle competizioni storiche livornesi si rinnova e approda sul web con un progetto inedito. Oggi, domenica 27 settembre alle 18, farà il suo debutto ufficiale “Palissimo Live”, un format in diretta streaming trasmesso sull’omonimo canale YouTube, ideato per raccontare il Palio Marinaro e le gare remiere a un pubblico sempre più vasto.

A guidare l’iniziativa ci sono due giovani atleti e creator locali: Alessio Avallone (classe 2002), che si occuperà della conduzione ritmata del programma, e Pietro Suligoj (classe 2008), a cui è affidata l’intera gestione tecnica e di regia dietro le quinte, per garantire una resa di alto livello qualitativo.

Il progetto ha radici in un fenomeno social esploso all’inizio di quest’anno. A gennaio, infatti, il canale aveva ospitato una parodia satirica in stile “Falsissimo” che aveva catturato un’enorme attenzione online, registrando 10mila visualizzazioni su YouTube e sfiorando i 2 milioni su TikTok. “In quell’occasione abbiamo ricevuto una valanga di commenti e interazioni da persone che non erano nostri concittadini, ma che hanno visto e apprezzato moltissimo il contenuto”, spiegano Avallone e Suligoj.

Proprio questa risonanza al di fuori dei confini cittadini ha motivato i due creatori a evolvere il format, trasformandolo in un vero e proprio salotto sportivo. “Quella veste satirica però è acqua passata – precisano gli ideatori – Abbiamo deciso di rimboccarci le maniche e reinventare completamente il programma per costruire qualcosa di bello e costruttivo per il nostro Palio. Adesso vogliamo farlo conoscere all’Italia intera mostrandone il lato migliore, l’adrenalina e i sacrifici degli equipaggi, abbandonando del tutto i toni da trasmissione-denuncia del passato”.

La trasformazione in un vero e proprio programma strutturato è stata resa possibile anche grazie al supporto delle istituzioni. Il Comitato Palio Marinaro, supportato dal Comune di Livorno, ha infatti messo a disposizione i propri spazi, che i due giovani hanno riallestito trasformandoli in un vero e proprio studio televisivo.

La prima puntata offrirà interviste a ospiti del settore, curiosità storiche e approfondimenti. Ma gli obiettivi a lungo termine sono ancora più ambiziosi: «I nostri progetti puntano a stabilizzare la programmazione, garantendo dirette costanti per fidelizzare e allargare sempre di più il nostro pubblico. E chissà – concludono Avallone e Suligoj – l’obiettivo è creare un format che vada persino oltre la puntata da studio: sogniamo di realizzare veri e propri collegamenti con inviati realizzando, magari la sera successiva, una trasmissione ‘post-gara’, esattamente sulla falsariga di quello che i grandi network fanno per le partite di calcio importanti».

Riepilogo appuntamento:

Evento: Prima puntata di “Palissimo Live”

Prima puntata di “Palissimo Live” Data e Ora: Domenica 27 settembre, ore 18:00

Domenica 27 settembre, ore 18:00 Piattaforma: Canale YouTube “Palissimo” (clicca qui per accedere al canale)

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