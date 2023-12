Pallanuoto. Esordio in B della Livorno Aquatics dopo 8 anni. I risultati

Per il ritorno in serie B dopo 8 anni, la Livorno Aquatics ha aggiunto alla rosa (confermata dopo la cavalcata in C): il difensore Luca Cossettini e le boe Valerio Pelosini e Tommaso Conte. Il calendario del girone 2 non è dei più favorevoli. La LA infatti esordisce davanti al pubblico della Camalich affrontando l’SNC Civitavecchia, squadra retrocessa dalla A2 e intenzionata a risalirci il prima possibile.

La partita contro la squadra laziale non inizia nel migliore dei modi. Alla fine del primo tempo, i labronici si ritrovano a dover inseguire gli ospiti con un punteggio di 1-4 (l’unica rete labronica è un rigore trasformato da Paggini). Nella seconda frazione, la LA riesce a tenere il ritmo di Civitavecchia rispondendo a ogni goal avversario (bellissima la rovesciata mancina di Capitan Vagelli) e chiudendo il tempo con un parziale di 4-4, sempre però sotto di 3 lunghezze.

Dopo il cambio di campo, gli ospiti guadagnano ulteriore vantaggio e si portano sul 5-11, ma una doppietta di Paggini tiene viva la speranza per i padroni di casa. Uno scatenato Romiti (giocatore di categoria superiore) segna una tripletta che taglia definitivamente i sogni di rimonta dei giocatori di Coach Turrini.

Il pubblico di casa (tribune al completo) spinge i labronici a non mollare. Falcinelli segna il gol del definitivo 12-15 a 40″ dalla fine su superiorità numerica.

LA 12-15 SNC Civitavecchia (1-4 4-4 2-3 5-4)

LA: Boldrini, Greco, Fantini (1 goal), Pelosini (1), Falcinelli (1), Paggini (4), Vagelli (cap. 1), Fachinetti (2), Pisani (2), Porciani, Cossettini, Sardi, Zanfagna, Conte. All. Turrini

Civitavecchia: Serrentino, Muneroni, Minisini (3), Chiarelli, Cali (2), Carlucci (2), Greco, Sansonetti, Romiti (cap. 5), Pagliarini (3), Camela, Iorio, Visciola, Molinari.

La seconda giornata di campionato vedeva invece i ragazzi di Coach Turrini in scena a Punta Sant’Anna, contro il Rapallo, altra squadra esperta.

Memore dell’esordio contro Civitavecchia, Livorno parte concentrato sin da subito. Dopo 2 minuti di gioco sono proprio i labronici a passare in vantaggio con Conte in superiorità numerica. I padroni di casa pareggiano immediatamente e passano in vantaggio sempre in superiorità numerica, chiudendo il primo tempo sul 2a1.

Nella seconda frazione, Rapallo cerca di allungare con Molfino, ma Fachinetti e il solito Paggini, rimettono il punteggio in parità. Al cambio campo però Rapallo grazie a Congiu e Brolis si ritrova in vantaggio di due lunghezze.

Capitan Vagelli & co riescono però a ribaltare il risultato (doppietta di Paggini e ancora Fachinetti) e arrivano all’ultimo quarto sul 6a6.

Rapallo si porta in vantaggio subito a inizio tempo, ma Conte pareggia in uomo in più (29 le espulsioni totali in partita fischiate dal Signor Pislario). A 2 minuti dalla fine Coach Turrini chiama lo schema su Time Out, finalizzato ottimamente da Porciani. Congiu pareggia però su rigore, chiudendo la partita sull’8a8.

Partita giocata punto su punto con nessuna delle due squadre che riesce ad imporre un distacco significativo, primo punto in classifica per i labronici che fa ben sperare per il prosieguo del campionato.

Ottime le prove in entrambe le partite per Boldrini, Paggini, Pisani, Fachinetti e Conte.

Prossimo appuntamento di nuovo alla Camalich sabato 16 dicembre alle 17:30 contro il Lerici, altra formazione che punta alla promozione diretta.

Rapallo Nuoto 8–8 Livorno Acquatics (2-1 3-2 1-3 2-2)

Rapallo: Benvenuto, Capurro, Brolis L., Rollandi, Costa, Garau, Stella (cap. 1), Camolada, Trovò, Bonomo, Congiu (3), Brolis F. (2), Scarsi, Molfino (2). All. Presti

LA: Boldrini, Greco, Fantini, Pelosini, Falcinelli, Paggini (3), Vagelli (cap.), Fachinetti (2), Pisani, Porciani (1), Cossettini, Sardi, Zanfagna, Conte (2). All. Turrini

