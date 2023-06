Pallanuoto. Livorno Aquatics esulta: dopo 23 anni è serie B!

La gioia del tecnico Nicola Turrini: "Il merito principale va ai miei ragazzi che sono stati il motore e il motivo del fatto che dopo 23 anni siamo riusciti a vincere un campionato di serie C. C'erano diversi allenatori in campo che hanno cercato di trasferire tutta la loro esperienza e la mia idea di gioco in acqua"

Traguardo storico per la Livorno della pallanuoto che dopo 23 anni conquista la serie B con due giornate di anticipo sulla chiusura del campionato di serie C andando a battere a domicilio la diretta inseguitrice Andrea Doria con il risultato finale di 10 a 6.

Un cammino quasi netto quello degli uomini allenati da Nicola Turrini che hanno portato a casa 11 vittorie (su 12 match disputati) e una sola sconfitta (fino ad adesso) realizzando ben 130 reti e subendone soltanto 68 per una differenza reti mostruosa di +62.

Le parole del tecnico Turrini – “Sinceramente non me l’aspettavo questo fantastico risultato. Ero partito con tutta l’umiltà del mondo dove, ad inizio anno, ho chiesto a chiare lettere una mano alla squadra che ha risposto alla grande. Il merito principale va ai miei ragazzi che sono stati il motore e il motivo del fatto che dopo 23 anni siamo riusciti a vincere un campionato di serie C. C’erano diversi allenatori in campo che hanno cercato di trasferire tutta la loro esperienza e la mia idea di gioco in acqua. Adesso servirà uno step in più di impegno per la serie B e serviranno dei rinforzi che vorremmo, per prima cosa, pescare dal nostro settore giovanile dove ci sono dei giovani molto validi e interessanti e pronti per dare una mano agli atleti più esperti. La serie B è la nostra categoria, poi di cosa nasce cosa come è stato per questa stagione”.

Il tabellino dell’ultima partita

S.G Andrea Doria-Livorno Aquatics: 6-10

Livorno Aquatics: Boldrini, Greco (2), Fantini (1), Biocca, Falcinelli, Paggini (2), Vagelli (3), Fachinetti, Pisani (1), Miniati, Porciani (1), Sardi, Zanfagna. All. Turrini.

Parziali: 1-4, 3-2, 2-3, 0-1

