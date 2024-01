Pallanuoto: Livorno Aquatics finisce ko a Osimo: 13-6

Giorgio Sardi in una foto di Andrea Masini gentilmente concessa dall'Ufficio Stampa della Livorno Aquatics

Se nelle ultime partite il problema erano stati gli ultimi secondi, nella trasferta marchigiana il problema maggiore è il primo tempo, dove i ragazzi di coach Turrini regalano completamente il parziale.

Alla fine dei primi 8 minuti il punteggio è infatti 5 a 0 per i padroni di casa, con i labronici che non riescono mai ad impensierire Ricciotti, mentre Santarelli e Riccitelli (10 reti in due a fine partita) infilano Boldrini con troppa facilità.

L’inizio del secondo tempo continua ad essere negativo per la Livorno Aquatics, con capitan Vagelli che sbaglia un rigore. Poco dopo però Conte riesce a smuovere il tabellino per gli ospiti, ma nuovamente Riccitelli e Santarelli infilano la difesa livornese e portano il risultato sul 7a1. Poco prima del cambio campo Fachinetti in superiorità numerica riesce ad accorciare pareggiando il secondo parziale (2a2 grazie anche a Boldrini che neutralizza un rigore).

Coach Turrini striglia i suoi e sembra avere effetto: Sardi e Pisani accorciano e portano Livorno al -3.

I padroni di casa però non si siedono sugli allori nonostante il vantaggio e rispondono segnando a 18″ dalla fine del terzo parziale il goal del 10a4.

Nell’ultimo quarto Osimo continua a mantenere e addirittura incrementa il vantaggio arrivano al definitivo 13-6. Per Livorno l’unica cosa da segnalare è la doppietta di Pelosini.

Prossimo impegno sempre in trasferta a Genova alla piscina PalaFigoi il 3 febbraio per cercare di smuovere la classifica contro San Giorgio, formazione ligure che fino ad ora ha racimolato 3 punti, quindi un importante scontro diretto, sperando che il rientro di Paggini e Falcinelli aiuti a portare a casa i primi 3 punti!

Osimo 13-6 Livorno Aquatics (5-0 2-2 3-2 3-2)

LA: Boldrini, Greco, Fantini, Pelosini (2 goal), Arpesani, Lazzerini, Vagelli (cap), Fachinetti (1), Pisani (1), Porciani, Cossettini, Sardi (2), Raffalli, Conte (1). All: Turrini

