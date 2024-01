Pallanuoto. Livorno Aquatics: quei maledetti ultimi secondi!

Dopo aver perso la prima in casa contro Lerici con un goal nei minuti finali della partita, la stessa cosa è successa a Firenze contro il Perugia (pareggio per i padroni di casa a 1" dal triplice fischio) e sabato scorso tra le mura amiche contro l'Aragno

Se il riassunto delle ultime due partite della prima squadra della Livorno Aquatics, fosse un film, si intitolerebbe “Quei maledetti ultimi secondi!”.

Infatti dopo aver perso la prima in casa contro Lerici con un goal nei minuti finali della partita, la stessa cosa è successa a Firenze contro il Perugia (pareggio per i padroni di casa a 1″ dal triplice fischio) e sabato scorso tra le mura amiche contro l’Aragno.

Con Perugia però, i ragazzi di coach Turrini, avevano iniziato il match nel miglior modo possibile con un doppio 3a0 invertendo quindi il trend delle prime partite dove si trovavano subito ad inseguire gli avversari: al cambio campo infatti i labronici si ritrovavano sul 6a0 grazie alle reti di Fantini, Falcinelli, Paggini (4 goal a fine partita) e del giovane Lazzerini, classe 2007 che festeggia l’esordio in B con un goal in superiorità numerica.

Arcangeli sprona i suoi ragazzi che in un solo tempo segnano ben 5 goal, ma Fantini e Paggini riescono a tenere i labronici sul +3.

Gli umbri però non mollano e negli ultimi 30″ di partita riescono a segnare i 2 goal che valgono il pareggio finale, con Fiaschi che segna a 1″ dalla fine con un bel goal a rimbalzo nel 7.

Contro Aragno a difendere la porta per i blu-amaranto è Zanfagna all’esordio stagionale. I padroni di casa cercano di partire bene come contro Perugia e riescono a vincere il primo tempino grazie ai goal di Paggini e Fachinetti. La maggior esperienza dei liguri però non li fa disunire e riescono a ribaltare il risultato portandosi a 30″ dal cambio campo sul 4a5.

Un bel tiro di Fantini che sorprende il portiere, riporta il risultato in parità alla fine del secondo tempo.

Perfetta parità nel terzo tempino con Sardi (primo goal stagionale) e Falcinelli che rispondono alle reti di Tuscano e Bagnoli.

Nel quarto tempo la partita continua ad essere combattuta e in perfetta parità, fino a che Tortora non regala i 3 punti agli ospiti con il goal della vittoria a 39″ dal triplice fischio. Vagelli & co. provano l’assalto finale, ma nonostante una superiorità numerica a favore, non riescono a segnare il goal del pareggio e rimangono fermi in classifica con un totale di 2 punti raccolti nelle prime 5 partite.

Prossimo impegno questo sabato con la prima trasferta sul versante Adriatico contro Osimo, quarti in classifica con 9 punti. Partita molto insidiosa viste anche le assenze certe di Paggini (squalificato) e Falcinelli.

Rari Nantes Perugia 8-8 Livorno Aquatics (0-3 0-3 5-2 3-0)

LA: Boldrini, Greco, Fantini (2 goal), Lazzerini (1), Falcinelli (1), Paggini (4), Vagelli (cap), Fachinetti, Pisani, Porciani, Cossettini, Sardi, Zanfagna, Conte. All: Turrini

Livorno Aquatics 9-10 GS Aragno (2-1 3-4 2-2 2-3)

LA: Boldrini, Greco, Fantini (1 goal), Lazzerini, Falcinelli (1), Paggini (2), Vagelli (cap), Fachinetti (1), Pisani (2), Porciani (1), Cossettini, Sardi (1), Zanfagna, Conte. All: Turrini

