Pallavolo. Il Torretta vince il derby contro il Tomei per 3 a 1

FOTO FILIPPO MATTOLINI

Il Torretta, allenato da Francesco Orsolini e Antonio Benedetti, si aggiudica quindi il primo derby della sua storia portandosi a punteggio pieno, momentaneamente primo in classifica. Al Pala Del Chicca si prende in quattro set il derby contro lo Ies MVTomei. I ragazzi di coach Luca Berti si illudono all’inizio andando a vincere il loro primo set della stagione, poi nel terzo set, in vantaggio 21-18, subiscono la rimonta dei gialloneri che prendono il punto e poi completano l’opera nel quarto parziale, assicurandosi l’intera posta in palio

Gialloneri in campo con Luca Riposati opposto a Galoppini, Marco Riposati e Tellini in banda, Costa e Mattolini al centro, libero Olmi. Biancorossi schierati con Gori opposto a Cervini, Petracca e My in banda, Antonelli e Buffa al centro, libero Mazzuca.

Nelle battute iniziali è un più rodato Torretta a guidare, anche se di poco, il punteggio. Sul 13-8 coach Berti chiama in panchina i suoi e da lì inizia la rimonta IES: primo sorpasso degli ospiti grazie a un ispirato Gori, decisivo in attacco per tutto l’arco del match, sul 16-17, l’inerzia ora premia il MVTomei, coach Orsolini correi ai ripari con il doppio cambio (dentro Del Mastio e Malacarne) ma al rientro l’ace di My scava un solco di quattro punti (16-20). La striscia positiva dello schiacciatore dai nove metri prosegue e gli ospiti si prendono il primo set per 20-25.

Al rientro in campo il Torretta riesce a sfruttare meglio il gioco degli attaccanti e i primi tempi dei centrali (dentro Baia in C3), offrendo soluzioni di gioco più varie rispetto agli avversari. Il MVTomei soffre in particolare modo i pallonetti dei fratelli Riposati (solito doppio cambio con dentro Malacarne e Del Mastio, con Luca Riposati spostato in cabina di regia, mentre nel MVTomei Paradossi prende il posto di Antonelli al centro), la squadra di casa pareggia il conto set 25-15.

La terza frazione è la più bella e combattuta, inizia sotto il segno del Torretta, poi i biancorossi riescono a pareggiare i conti. 18-18. Sorpasso MVTomei che si porta sul +3 (18-21), ma i gialloneri riescono a rovesciare la situazione e con la bella striscia al servizio di Malacarne si prendono il set (25-22) portandosi sul 2-1.

Il quarto parziale vede il Torretta avanti (nelle fila IES Savi in campo per qualche scambio per far rifiatare Cervini), mentre gli ospiti sono in confusione dopo l’epilogo del set precedente. Baia si fa valere a muro, il MVTomei è falloso e regala molti punti agli avversari. I ragazzi di coach Francesco Orsolini conducono sempre il punteggio fino al 25-20 finale.

“Abbiamo regalato il terzo set – il commento amaro di coach Luca Berti a fine gara – non siamo riusciti a mettere in pratica le cose che avevamo provato a lungo in allenamento questa settimana, soffrendo oltremodo i loro pallonetti. Anche regalare palloni semplici ci è costato caro, ci manca ancora la gestione di determinate situazioni. A fine terzo set potevamo essere avanti 2-1, invece ci siamo ritrovati sotto 2-1, una situazione che poi ha determinato l’esito finale”.

Mister Orsolini ha espresso tutta la sua soddisfazione a fine partita: “𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑜𝑝𝑟𝑎𝑡𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 -ha commentato il mister del Torretta- 𝐸𝑟𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑔𝑖𝑢𝑠𝑡𝑎 ,𝑚𝑎 𝑠𝑜𝑝𝑟𝑎𝑡𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑒𝑛𝑖𝑡𝑎̀ 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑖𝑐ℎ𝑒́ 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎𝑛𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑟𝑏𝑦 𝑐𝑖𝑡𝑡𝑎𝑑𝑖𝑛𝑜. 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑖𝑛𝑐𝑒𝑟𝑙𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑢𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜, 𝑒̀ 𝑐𝑜𝑠𝑖̀ 𝑒̀ 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜. 𝐷𝑜𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑟𝑒 𝑎 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑎 𝑢𝑚𝑖𝑙𝑡𝑎̀ 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑖𝑐ℎ𝑒́ 𝑠𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑔𝑖𝑜𝑣𝑎𝑛𝑒, 𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑔𝑙𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑢𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜”.

