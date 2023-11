Pallavolo, serie C. Tempo di derby tra Volley Livorno e Baia del Marinaio Volley Cecina

Ad attendere le gialloblù di coach D'Alesio c'è un avversario che le labroniche conoscono molto bene. Il Volley Livorno, infatti, sarà di scena in trasferta contro la Baia del Marinaio Volley Cecina per un derby che promette emozioni

Dopo aver osservato settimana scorsa il turno di riposo previsto dal calendario per tutte le squadre del campionato di Serie C, sabato 25 novembre, il Volley Livorno torna nuovamente in campo. Ad attendere le gialloblù di coach D’Alesio c’è un avversario che le labroniche conoscono molto bene. Il Volley Livorno, infatti, sarà di scena in trasferta contro la Baia del Marinaio Volley Cecina per un derby che promette emozioni dal primo all’ultimo punto. Melosi e compagne sono reduci dal successo di due settimane fa contro il Delfinovolley Pescia e daranno il massimo per portare a casa un altro risultato positivo.

“In settimana – ha raccontato coach D’Alesio – siamo tornati a lavorare sugli aspetti del gioco che una squadra nuova, come siamo noi, deve migliorare. La partita con Cecina sarà molto bella. Siamo carichi e molto motivati, anche perché di fronte troveremo un gruppo costruito per stare al vertice di questo campionato. Cecina-Livorno per noi è una partita speciale, cercheremo di offrire la miglior prestazione possibile”.

A fare eco alle parole del coach delle gialloblù è il libero Erica Ricoveri: “Gli allenamenti sono andati molto bene. Piano piano stiamo trovando l’amalgama, stiamo migliorando di volta in volta. Giocare una settimana sì e una settimana no sicuramente non ci fa trovare ritmo di gioco, ma ci permette di studiare nuove soluzioni in allenamento. La sfida con Cecina è il derby dei derby. Speriamo di replicare quanto fatto a Pescia, l’importante in questo momento è consolidarci e fare qualche altro passo avanti nel nostro percorso di crescita”.

