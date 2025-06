Panchina Libertas. Salta Ramagli, in pole Diana

A sinistra Alessandro Ramagli in una foto di ZATTARIN gentilmente concessa dall'Ufficio Stampa della Scaligera Verona. A destra Andrea Diana in una foto gentilmente concessa dal Basket Brescia Leonessa per un'intervista rilasciata a questo giornale nel 2018

Da un livornese, ad un altro. L'identità labronica sembra il primo requisito ricercato dalla società delle doppia elle per la panchina amaranto. Saltato Ramagli si pensa ad Andrea Diana, attuale vice coach di Repesa a Trapani. Nel mirino anche l'ex capitano della Mabo Livorno, Daniele Parente, attuale vice coach alla Virtus Bologna

di Giacomo Niccolini

Da un livornese, ad un altro. L’identità labronica sembra il primo requisito ricercato dalla società delle doppia elle per la panchina amaranto. Dopo il sofferto addio a Di Carlo quindi si cerca chi potrà prendere in mano il destino della squadra nella prossima stagione. Saltata la possibile stretta di mano con Alessandro Ramagli, livornese 61enne, profilo di sicuro spessore e in uscita dalla Scaligera Verona. Quando tutto sembrava fatto sembra che lo stesso allenatore ci abbia ripensato e abbia preferito non lanciarsi in questa avventura. La notizia è stata anticipata proprio dal presidente Marco Benvenuti in persona in collegamento telefonico nella serata di martedì 3 giugno alla trasmissione Toscana Basket condotta da Alessandro Guerrieri (clicca qui per rivederla. Al minuto 15′ l’intervista con Benvenuti).

Il mirino della Libertas è dunque stato ricalibrato su di un altro labronico: Andrea Diana, altro coach labronico di successo (classe 1975) che la scorsa stagione ha portato Trapani in serie A e quest’anno ha fatto un passo indietro accettando di fare il vice di uno dei mostri sacri delle panchine cestistiche come Jasmin Repesa. Trapani Shark che sono tutt’oggi in piena lotta scudetto anche se sotto 2-0 nella serie di semifinale contro Brescia. Stessa Brescia che qualche anno fa fece la fortuna proprio di Andrea Diana con la quale il coach labronico vinse anche il premio di miglior allenatore della serie A. La Libertas dovrebbe quindi attendere la fine del campionato della squadra siciliana per provare l’assalto finale per assicurarsi un “sì” di Andrea Diana.

Altro profilo vagliato in queste ultime ore dalla dirigenza LL è quello di Daniele Parente, classe 1978, volto noto e conosciuto in quel di Livorno, già capitano di quella che fu la Mabo Livorno nei primi anni 2000. Trascinatore, grande cuore e carattere e sicuramente legato affettivamente alla piazza livornese. In panchina ha allenato già Trapani dal 2018 al 2024 e in questa stagione ha ricoperto la carica di vice allenatore alla Virtus Bologna come assistente di Luca Banchi che fu suo head coach proprio alla Mabo Livorno in quegli anni di serie A labronica.

Sotto il profilo dirigenziale è invece ormai cosa fatta per Ferencz Bartocci che da Tortona è pronto a prendere le redini della società sotto il profilo di general manager. Un profilo di sicuro spessore che professionalizzerà senza dubbio l’intero ambiente.

Condividi:

Riproduzione riservata ©