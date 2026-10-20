Pararowing Livorno: risultati di rilievo per il GS VVF Tomei Livorno con Sportlandia

Si è conclusa con un bilancio complessivo di quattro medaglie d'oro, una d'argento e una di bronzo la partecipazione della rappresentativa livornese alla regata internazionale "Rowing for Los Angeles", svoltasi a Torino

Si è conclusa con un bilancio complessivo di quattro medaglie d’oro, una d’argento e una di bronzo la partecipazione della rappresentativa livornese alla regata internazionale “Rowing for Los Angeles”, svoltasi a Torino. L’evento ha registrato un’ampia affluenza di partecipanti, anche di rilievo internazionale, offrendo un confronto agonistico di alto livello.

Nella prima giornata di gare, disputata sabato, sulla distanza dei 1000 metri, il Tomei ha conseguito tre successi. Nel quattro gig Pr3 II mix, l’equipaggio formato da Giacomo Turini, Tommaso Gaboardi, Jessica Sileo e Andrea Mantovani, con Mauro Martelli al timone, ha conquistato la medaglia d’oro. Il secondo successo della giornata è arrivato nel doppio ad opera di Mattia Mohinder Bergamini e Yuri Strazzi. Successivamente, la formazione composta da Mattia Bergamini, Tommaso Gaboardi e Giacomo Turini, Andrea Mantovani timonata da Cristiano Mantovani, si è imposta nel quattro gig Pr3 II maschile ottenendo la terza medaglia d’oro. Nella stessa sessione, il quattro Pr3 II maschile di Dario Cotrozzi, Simone Dellomodarme, Pietro Lunadei e Maurizio Mantovani, con Mauro Martelli al timone, ha concluso la prova in quinta posizione.

I riscontri positivi sono proseguiti nella giornata di domenica sulla distanza dei 500 mt.. L’apertura del programma ha visto il quattro gig Pr3 II misto, composto da Giacomo Turini, Simone Dellomodarme, Andrea Mantovani ed Esmeralda Lisci (timoniere Mauro Martelli), conquistare la medaglia di bronzo. Nella finale del quattro gig Pr3 II, l’equipaggio costituito da Mattia Bergamini, Yuri Strazzi, Simone Dellomodarme e Giacomo Turini, sotto la guida del timoniere Mauro Martelli, ha ottenuto la medaglia d’argento; nella medesima specialità, la seconda imbarcazione societaria guidata da Maurizio Mantovani, Andrea Mantovani, Tommaso Gaboardi e Pietro Lunadei si è classificata al quarto posto, con un podio mancato al foto finish. La quarta medaglia d’oro della spedizione è stata firmata da Mattia Bergamini e Tommaso Gaboardi nella specialità del doppio Pr3 II maschile. Ha completato il quadro dei risultati il quarto posto ottenuto da Dario Cotrozzi e Mauro Martelli nel doppio open.

La dirigenza societaria presente e rappresentata da Massimo Marconcini per il Gruppo Sportivo VVF e Mauro Martelli Presidente Sportlandia ha espresso piena soddisfazione per le prestazioni fornite dagli atleti, sottolineando il valore tecnico dei piazzamenti e l’importanza del comportamento della squadra in un contesto competitivo internazionale, soddisfazione manifestata anche da Vittorio Pasqui in veste di coach che ha ricevuto, peraltro, il premio come allenatore rappresentativo della manifestazione.

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