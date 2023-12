Partnership tra Africa Academy Calcio livorno e Amnesty International

Festa al Circolo Arci Norfini di via di Salviano per il pranzo di solidarietà e la presentazione della partnership tra Africa Academy Calcio e Amnesty International

Monica Sanna, responsabile Amnesty International Toscana, ha illustrato le linee guida che contraddistinguono Amnesty International da sessant’anni.

Un focus sempre sui diritti umani , soprattutto in questi momenti di guerra intorno a noi.

Franco Marrucci, presidente Africa Academy Calcio, ha illustrato i motivi per cui camminerà con Amnesty.

Sul territorio livornese Africa Academy Calcio porta la sua solidarietà ai ragazzi provenienti dal mediterraneo, incontrandoli, parlando con loro e convincendoli a fare la scuola e lo sport come momenti di aggregazione e superamento delle problematiche giornaliere. Togliendoli dalla strada, da loro modo di fuggire la criminalità organizzata sempre attenta ai più deboli mentalmente.

Un binomio che vedrà le due realtà insieme perché entrambe si battono per i diritti umani.

