Passeggiata della salute con il team di New Eos da Calignaia al Poggio

New Eos Wellness Club di Stagno, che da sempre promuove la sana attività sportiva, organizza un escursione assieme allo staff e alla nostra insegnante Carolina Minutoli domenica 30 giugno. Passeggiare all’aria aperta con una camminata consapevole aiuta il benessere psicofisico e motorio.

La passeggiata, che prenderà piede a partire dalle 9 (con ritrovo Ponte di Calignaia lato sud), sarà da Calignaia al Poggio per una lunghezza totale del percorso di circa 5,4 km con 250 metri di dislivello. Punto di arrivo al balcone del Poggio delle Monachine. Ritorno previsto per le 11,30 circa.

Per info e partecipare, contattare la segreteria al numero 0586:95-33-54.

