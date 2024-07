Pattinaggio, a Ponte di Legno Balloni e Giommi tengono tetsta alle campionesse

A Ponte di Legno si sono svolti i campionati Nazionali FISR di pattinaggio categoria Jeunesse, Junior e Seniores dove due atlete della polisportiva La Rosa Livorno si sono distinte in tutte le varie prove presentate

A Ponte di Legno si sono svolti i campionati Nazionali FISR di pattinaggio categoria Jeunesse, Junior e Seniores dove due atlete della polisportiva La Rosa Livorno si sono distinte in tutte le varie prove presentate. Mya e Asya ormai da anni in competizione tra loro, si allenano quotidianamente nella pista all’ aperto della polisportiva La Rosa Livorno sotto la supervisione del tecnico della nazionale Laura Ferretti, del preparatore atletico Andrea Bientinesi e del tecnico Cinzia Savi confrontandosi costruttivamente sulle fasi tecniche e interpretative. Questo continuo confronto ha fatto crescere le due atlete sia a livello tecnico che a livello relazionale fino a farle entrare in squadra Nazionale dove, lo scorso anno 2023, hanno disputato la Coppa Europa. A questo bellissimo e importante evento presso il Palasport di Ponte di Legno, le due atlete Labroniche appartenenti alla categoria Jeunesse, si sono scontrate con atlete di altissimo spessore tecnico ma sono riuscite comunque a tenere botta e a classificarsi all’ undicesimo posto Mya e al diciannovesimo Asya, premettendo che nella prima parte di gara Mya dopo la gara dello Short Program, esercizio tecnico con la musica contenente esercizi codificati, si era aggiudicata l’undicesima posizione e Asya la sedicesima posizione. Dopo gli esercizi liberi, dove ogni atleta presenta un programma con figure tecniche di altissimo livello e belle e intense interpretazioni dei brani musicali scelti , le posizioni di queste due atlete sono state, la conferma dell’ undicesimo posto per Mya Balloni e una diciannovesima posizione per Asya Giommi.

Mya Balloni, grazie a questa performance ha migliorato di quattordici posizioni la sua personale classifica ranking .

Felicissima Cinzia Savi, il tecnico che le ha accompagnate durante le competizioni che davvero hanno presentato un livello altissimo. Quest’anno i campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle si disputeranno in Italia e molte di queste partecipanti a Ponte di Legno ne prenderanno parte. Un onore per le pattinatrici labroniche aver spartito con loro questa importante esperienza che ha colmato la soddisfazione personale di ciascuna e ne ha arricchito sicuramente il bagaglio tecnico. Lo staff tecnico fa un grosso applauso a queste due atlete sperando ancora di rivederle protagoniste in altri eventi di rilievo.

