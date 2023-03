Pattinaggio. Agli Italiani di show e sincro 4 livornesi del circolo La Rosa

Da Livorno si è qualificato il quartetto Sea Moon con le atlete Azzurra Allegranti, Nicole De Bellis, Matilde Faccin e Diamante Profeti della polisportiva La Rosa. Le atlete saranno accompagnate dall’allenatrice Viola Barni

Dal 23 al 26 marzo torna, per la quinta volta a Reggio Emilia, il campionato italiano gruppi spettacolo e sincronizzato di pattinaggio, trofeo “Small Sincro” Coppa My Renty. L’evento organizzato dalla società Asd Skating Albinea al Palabigi vedrà la presenza di oltre 200 gruppi suddivisi in 4 giorni.

Da Livorno si è qualificato il quartetto Sea Moon con le atlete Azzurra Allegranti, Nicole De Bellis, Matilde Faccin e Diamante Profeti della polisportiva La Rosa. Le atlete saranno accompagnate dall’allenatrice Viola Barni.

Condividi: