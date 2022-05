Pattinaggio, Agnese Mori vince i campionati interregionali e si veste d’azzurro

Mediagallery

Una bella gara interessante si è svolta a Calenzano con gli atleti di tre regioni la Toscana, la Liguria e l’Umbria atlete che formano le nazionali italiane che portano risultati all’Italia. Agnese Mori (portacolori del circolo polisportivo arci La Rosa) nella categoria Juniores si è imposta con 63,98 punti. Al secondo posto Gloria Di Bella della Polisportiva Pontedera e al 3° posto Noemi Biondi, atleta umbra del pattinaggio artistico San Mariano (PG).

Altre 2 atlete livornesi erano presenti nella categoria cadetti. Bella la gara di Asia Giommi giunta ottava e sedicesimo posto per Mya Balloni entrambe del (Circolo Polisportiva La Rosa). Naturalmente ci saranno la chiamata in nazionale per Agnese Mori e l’ammissione al campionato Italiano di Asia Giommi. Per Mya Balloni alcune incertezze l’hanno penalizzata perché in classifica è sempre stata vicina ad Asia, ma l’atleta c’è e si vedrà ai prossimi appuntamenti.