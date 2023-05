Pattinaggio, ai regionali al top Martina Grechi

Bellissima gara al campionato regionale Fisr di Martina Grechi nella categoria Divisione nazionale “C” che ha eseguito un disco di gara esemplare

Bellissima gara al campionato regionale Fisr di Martina Grechi (La Rosa) nella categoria Divisione nazionale “C” che ha eseguito un disco di gara esemplare. Bene anche Greta Bitossi (La Cigna) con un 6° posto e Viola Guillet con un 10° posto. Nella categoria Divisione nazionale “A” bene anche Azzurra Allegranti (La Rosa) seguita da Aurora Fioravanti (La Stella) al 9° posto.

15° posto per Yoeily Cordero Sanchez (La Rosa), 17° posto per Anna Pisano (La Rosa), 21° per Viola Menicagli (La Stella), 25° per Agata Picchi (La Rosa), 30° Samira Carmignani (La Cigna), 35° Vittoria Pireddu (La Cigna).

Condividi: