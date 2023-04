Pattinaggio, ai regionali assoluti bene Balloni e Giommi

A Calenzano al palazzo dello sport si sono svolti i campionati regionali assoluti Toscana-Umbria delle categorie assolute cadetti, jeunesse, junior e seniores giudicate con il metodo Roll-Art della federazione italiana sport rotellistici. Per la città di Livorno erano presenti due atlete del Circolo Polisportivo La Rosa che hanno avuto con Mya Balloni (in foto) un 6° posto assoluto con una bella interpretazione del brano musicale, piroette e salti di ottimo livello seguite da passaggi di buona prestazione. L’altra, Asia Giommi, anche lei ha interpretato il suo disco di gara in modo eccellente ma non perfetto, classificandosi al 12° posto assoluto.

Oltre 100 gli atleti partecipanti aspettando di rientrare nelle qualificazioni ai campionati italiani.

