Pattinaggio: al campionato regionale Uisp 4 ori, 5 argenti e 1 bronzo per i livornesi

Girando per i vari palazzetti della Toscana si sono conclusi i campionati regionali delle categorie Formula dell’Uisp. Il primo a conquistare l’oro è stato Alessandro Davini (La Rosa) F2B. L’altro Marco Mounton (La Stella), due atleti maschi che vedremo ancora nelle classifiche.

Altro primo posto con Chiara Zanotti (La Rosa) F1C e Clarissa Collecchia (La Stella) F4b. Argento per Michelle Battini(La Rosa)FD, Aurora Carabella (La Cigna) F3D, Lara Pennacchia (La Stella) F4B e Giuliana Perfetti (La Rosa) F6C.

Bronzo per Carolina Terreni(La Stella). Ottimi piazzamenti per Bianca Solinas (La Rosa) 5° posto Francesca Barretta (La Rosa) 7° posto. 18° Nora Capanna (Etruska), 19° Emma Pecchioni (Etruska) 31° Eva Alcamo (La Stella) nella F2D. 6° posto per Sofia Isabella Larini (La Rosa) e Nina Del Gratta (La Rosa) F1B. 14° posto per Asia Benvenuti (La Rosa). 8° posto per Bianca Carnelosso (La Stella) F2B. 7° posto per Margherita Baroncini (La Rosa) F2C. 5° posto per Virginia Testa(La Stella)F3E. 5° posto per Maria Antonini(La Stella) 19° Serena Chieppa (La Cigna) 31° Nina Baldi (La Stella) F3D. 6° posto per Martina Freschi (La Cigna) 7° posto Martina Chieppa (La Cigna) 12° posto per Letizia Orsini (La Stella) F4B 4° posto per Eva Perullo (La Rosa) F4C. 12° posto per Asia Giuntini(Etruska) F4D. 5° posto per Federica Ricciardi(La Rosa) F6c.

