Pattinaggio. Ancora medaglie per la Polisportiva La Rosa

Il 1° Maggio, ormai diventata data di festa ma non per le pattinatrici che hanno disputato in contemporanea diverse competizioni. Nell'impianto multifunzionale coperto di Pisa della società Skating Academy sono continuate le fasi del Trofeo Regionale Giovani Promesse

Il 1° Maggio, ormai diventata data di festa ma non per le pattinatrici che hanno disputato in contemporanea diverse competizioni. Nell’impianto multifunzionale coperto di Pisa della società Skating Academy sono continuate le fasi del Trofeo Regionale Giovani Promesse.

Cinque atlete della Polisportiva La Rosa Livorno si sono esibite nella categoria Giovani Promesse classe 2012/2013 classificandosi ventiduesima Martina Vincenti, ventitreesima Vittoria Gentili, ventiseiesima Eva Guarducci. Nella categoria Giovani Promesse E classe 2012/2013 sfiora il podio Giorgia Verdone e settima Olivia Matilde Bertini.

In contemporanea ai campionati regionali Uisp nell’impianto ATL “Il Sole” di Grosseto altre atlete si sono esibite conquistando posizioni di prestigio. Noemi Giommi per la categoria Allievi A si è classificata al terzo posto, Margherita Baroncini nella Divisione Nazionale A, si è classificata in quarta posizione, Anna Pisano si è classificata sesta per la categoria Divisione Nazionale C.

Sabato 3 maggio continuano le fasi del Campionato Regionale UISP e Giorgia Faraoni conquista l’oro per la categoria Allievi B, per la categoria Esordienti A Regionali Bianca Bencini vince un argento e Agata Bertini un bronzo.

Il week-end si conclude con altri due ori. Uno conquistato negli obbligatori da Nicole Denaro nella categoria Esordienti Regionali B, l’altro vinto da Noemi Giommi per la categoria Allievi A.

Altre due medaglie di Bronzo conquistate da Ludovica Mazzola nella categoria Giovanissimi A e da Gemma Bastrei nella categoria Esordienti B, una quarta posizione per Emma Falleni nella categoria Giovanissimi B. Del Gratta Nina conquista una quinta posizione nella categoria Allievi regionali A. Queste atlete sono scese in pista accompagnate dai tecnici Viola Barni e Cinzia Savi.

Condividi:

Riproduzione riservata ©