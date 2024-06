Pattinaggio. Ancora medaglie per la Polisportiva La Rosa

A Bologna si conclude la prima parte delle competizioni nazionali UISP che riprenderanno la settimana prossima al palazzetto di Massa. Mentre per le competizioni di Roccaraso dobbiamo ancora aspettare un altra settimana dove ospiteranno le categorie Esordienti, Allievi Regionali

Il medagliere delle competizioni a livello nazionale sia Fisr che Uisp cresce anche nel weekend di sabato e domenica per le atlete della polisportiva La Rosa Livorno. A Roccaraso un fantastico argento conquistato da Noemi Casella al Trofeo Nazionale delle Giovani Promesse 3 anno 2009 e per Alice Dioguardi un prestigioso sesto posto classe 2011, mentre per Sofia Lavoratori un ottavo posto nella categoria Giovani Promesse 4 anno 2010. A Bologna presso l’ impianto del Pilastro conquista un brillante argento Emma Falleni negli esercizi liberi per la categoria Novizi Giovani classe 2016, mentre Beatrice Nannipieri strappa ancora una medaglia di bronzo negli esercizi liberi per la categoria Novizi UISP anno 2015.Ad accompagnare queste atlete Letizia Tinghi e Cinzia Savi.

