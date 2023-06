Pattinaggio. Ancora medaglie Primi passi e Giovani Promesse per il Circolo La Rosa

Quinta giornata di gare alla fase nazionale del trofeo Primi Passi e Giovani Promesse disputata a Roccaraso dove gli atleti della polisportiva La Rosa Livorno conquistano ancora un oro con Alessandro Davini, anno 2007, un argento con Emma Falleni, anno 2016, e un bronzo con Chiara Zannotti, anno 2006. Il medagliere della società La Rosa Livorno cresce ogni giorno a dimostrazione che il settore per agonistico della città labronica è tra i migliori d’Italia. All’apertura della gara di sabato pomeriggio emozione per la prestazione dell’atleta non vedente Moutie Abidi della società Pian Due Torri Roma, dimostrazione dell’inclusione sportiva nell’ambito delle rotelle il quale ha ricevuto un applauso interrotto da tutti nel Palaghiaccio.

