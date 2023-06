Pattinaggio, Anna Grossi è campionessa d’Italia Allievi “B”

Nella categoria Cadetti 4° posto per Mya Balloni e 5° posto per Asia Giommi entrambe del Circolo polisportivo La Rosa, 5° posto per Nina Succi del Pattinaggio Artistico La Stella Nella categoria Allievi “B”

Al Palazzo dello sport di Prato si sono conclusi i campionati italiani assoluti della Fisr, delle categorie Allievi e Cadetti. Oltre 200 le partecipanti che si sono affrontate con la speranza in futuro di vestire la maglia azzurra.

Nella categoria Allievi “B” è salita sul gradino più alto del podio Anna Grossi (società Pattinaggio Artistico La Stella).

Possiamo dire che la Livorno del pattinaggio è riuscita ad ottenere in tutto 3 titoli nazionali e ottimi piazzamenti.

Questo grazie al lavoro svolto nelle società dagli allenatori Silvia Bartoletti, Laura Ferretti, Cinzia Savi e i preparatori atletici Andrea Bientinesi e Martina Farris.

