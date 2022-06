Pattinaggio. Anna Grossi è oro, Martina Puliti argento e Francesca Grossi bronzo

Sono state giornate intense e caldissime a Prato per le partecipanti al campionato italiano degli esercizi obbligatori di pattinaggio artistico. In Toscana, questa è una specialità che si cura moltissimo ottenendo vari podi nelle categorie

Sono state giornate intense e caldissime a Prato per le partecipanti al campionato italiano degli esercizi obbligatori di pattinaggio artistico. In Toscana, questa è una specialità che si cura moltissimo ottenendo vari podi nelle categorie.

Le pattinatrici labroniche hanno ottenuto un titolo italiano con Anna Grossi (Patt. Art. La Stella) nella categoria Allievi “A” . 10° posto per l’altra concorrente Nina Succi (Patt. Art. La Stella).

Argento per Martina Puliti (Patt. Art. La Stella) Categoria Divisione nazionale “D” bronzo per Francesca Grossi (Circ. Arci La Rosa).

Nella categoria Cadetti 5° posto per Asia Giommi (Circ Arci La Rosa), 6° posto per Mya Balloni (Circ arci La Rosa). 6° posto per Anna Pisano (Circ. arci La Rosa) categoria div. Naz. “A” e 16° posto Lara Pennacchia (La Stella). 6° posto per Azzurra Allegranti (Circ. arci La Rosa) categoria Allievi “B” e 13° posto per Viola Menicagli (La Stella).

Condividi: