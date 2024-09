Pattinaggio. Anna Grossi è oro nella Coppa del Mondo Cadetti

Nel silenzio del palazzetto di Prato la piccola Anna Grossi, classe 2010 al primo anno nella categoria Cadetti femminile, ha tenuto testa ad altre 19 atlete eseguendo 4 esercizi di calibro altissimo mantenendo una concentrazione degna di una vera professionista

Si sta svolgendo a Prato la Coppa del Mondo specialità Obbligatori di pattinaggio dove tanti atleti provenienti da tutto il mondo stanno disputando competizioni di altissimo livello tecnico.

Nel silenzio del palazzetto la piccola Anna Grossi del Pattinaggio La Stella, classe 2010 al primo anno nella categoria Cadetti femminile, ha tenuto testa ad altre 19 atlete eseguendo 4 esercizi di calibro altissimo mantenendo una concentrazione degna di una vera professionista della disciplina, giovane ma forte dei suoi 3 titoli nazionali che ha alle spalle nelle precedenti categorie agonistiche giovanili.

Questa vittoria é sicuramente un punto di partenza che da a questa atleta la consapevolezza che sta mettendo solide radici per un futuro importante.

Una pesante medaglia di alta caratura che porta lustro alla società Pattinaggio Artistico La Stella Livorno che cresce ogni anno grazie al lavoro scrupoloso del suo team di tecnici che si impegna ogni giorno per crescere atleti di qualsiasi livello ed età.

Un ringraziamento importante va a questa atleta per la sua serietà e dedizione, alla stima che dimostra nei confronti di chi la segue, ma non meno alla sua famiglia per accompagnarla e supportarla sempre e ovunque con grande partecipazione e a tutti gli allenatori che hanno seguito questo brillante percorso facendo si che questo sogno sia divenuto realtà. Seguita dalle allenatrici federali Silvia Bartoletti e Sabrina Versalli e dal preparatore atletico Martina Farris.

