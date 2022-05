Pattinaggio, argento per Guillet e bronzo a Perfetti

Si sono svolti al palazzetto dello sporti di Scandicci i campionati regionali di Formula dove le pattinatrici labroniche sono salite sul podio

Si sono svolti al palazzetto dello sporti di Scandicci i campionati regionali di Formula dove le pattinatrici labroniche sono salite sul podio. Nella Formula “6B” argento per Viola Guillet (La Cigna Gymnasium) e nella categoria Formula “5B” Giuliana Perfetti ha conquistato il bronzo. Nella Formula “4B” un bel 4° posto per Vittoria Pireddu (La Cigna Gymnasium), 16° posto per Nicole De Bellis (La Rosa), 18° posto per Anna Pisano (La Rosa), 28° posto per Viola Menicagli (La Stella), 31° posto per Federica Ricciardi (La Rosa) e 32° posto per Yoeily Cordero Sanchez (La Rosa).