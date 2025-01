Pattinaggio, argento per il gruppo Khaos de “La Stella”

Con grande coinvolgimento, impegno e dedizione, i pattinatori e le pattinatrici di Khaos hanno conquistato uno splendido risultato aggiudicandosi il posto di vicecampioni nazionali Uisp nella categoria promo Uisp piccoli gruppi

La stagione di gara 2024 si è conclusa con una splendida medaglia d’argento per il gruppo Khaos della società di pattinaggio “La Stella” di Livorno. La 50esima rassegna nazionale gruppi folk – fase nazionale 3, che si è tenuta lo scorso dicembre presso il palazzetto di Calderara di Reno è stata una gara tanto attesa e molto preparata per questo gruppo composto da 11 determinati atleti che hanno portato in scena la storia d’amore di Jack Skeletron e Sally in “Nigntmare before Christmas”.

Allenatrici: Greta Malloggi e Veronica Bocelli. Gli atleti: Marco Mouton, Nina Baldi, Gabriele Tomati, Mattia Sviato, Virginia Testa, Aurora Auribelli, Giulia Mari, Sara Casarosa, Carolina Terreni, Chiara Albanesi, Maria Antonini.

