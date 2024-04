Pattinaggio, arriva un bronzo ai ragionali con Balloni

La polisportiva La Rosa Livorno ha conquistato nella categoria Jeunesse un bronzo con l'atleta Mya Balloni, e un quarto posto con la pattinatrice Asia Giommi

Nell’impianto coperto di Calenzano, sulla bella pista di pattinaggio in parquet, domenica 7 aprile si sono disputati i campionati regionali agonistici degli esercizi liberi per le categorie assolute. La polisportiva La Rosa Livorno ha conquistato nella categoria Jeunesse un bronzo con l’atleta Mya Balloni, e un quarto posto con la pattinatrice Asia Giommi. Queste due atlete, hanno disputato nel 2023 con la Nazionale Azzurra di pattinaggio artistico su rotelle la Coppa Europa nella specialità degli esercizi obbligatori per la categoria Cadetti classificandosi al terzo e quarto posto, una sfida continua e quotidiana di queste due atlete della Polisportiva La Rosa Livorno, stimolo continuo per non mollare mai. Queste pattinatrici sono state accompagnate dal tecnico federale della nazionale Laura Ferretti e allenate dal preparatore atletico della nazionale Andrea Bientinesi con la moglie tecnico Cinzia Savi.

