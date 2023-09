Pattinaggio. Asia è argento in Coppa Europa, Mya arriva quarta

Brillante argento per Asia Giommi e un quarto posto per Mya Balloni della Polisportiva La Rosa nella competizione della Coppa Europa

Solo nella giornata di ieri a Bologna le due pattinatrici livornesi Asia Giommi e Mya Balloni, nella categoria Cadetti hanno debuttato con la maglia azzurra della nazionale di pattinaggio a rotelle alla competizione della Coppa Europa, specialità obbligatori, distinguendosi con un brillante argento per Asia Giommi e un quarto posto per Mya Balloni. La tradizione del pattinaggio livornese continua a trovare nuovi Azzurri per continuare la storia del pattinaggio Labronico. Entrambe della Polisportiva La Rosa, allenate dal tecnico federale Laura Ferretti, dal preparatore tecnico della nazionale Andrea Bientinesi e dal tecnico Cinzia Savi, quest’anno si erano già ben distinte ai vari campionati nazionali e sono riuscite a sfruttare al meglio la loro prima uscita in Nazionale.

La Polisportiva La Rosa può fare tesoro di almeno 40 anni di presenze in nazionale con numerose atlete che continuamente si sono sempre distinte. Al momento sono 3 le atlete della polisportiva che interessano gli ambiti della nazionale di pattinaggio a rotelle. Tutta la polisportiva La Rosa si complimenta con Asia e Mya per questi splendidi risultati, sperando che questo sia solo l’inizio per la loro carriera sportiva con la maglia azzurra.

