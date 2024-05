Pattinaggio, Beatrice incanta al Trofeo Internazionale di Trieste

La pattinatrice della Polisportiva La Rosa Livorno, Beatrice Nannipieri, classe 2015, conquista una prestigiosa medaglia di bronzo al Trofeo Internazionale di Pattinaggio Artistico a rotelle svoltosi presso il Palapikec di Opicina, uno spettacolo continuo che è durato un’intera settimana, facendo presenze record di pattinatori e pattinatrici dalla categoria dei più piccoli Tots alle categorie Senior, provenienti da tutto il mondo.

Come tradizione vuole, Trieste è la più grande competizione multicontinentale, oltre ai campionati del mondo. Quest’anno oltre 30 paesi di 5 Continenti diversi si sono affacciati a prendere parte a questa meravigliosa manifestazione e tante sono state le bandiere a sventolare sui podi per ogni categoria e per molti pattinatori.

Per Beatrice è stata un’ esperienza indimenticabile, sia perché ha voluto presentarsi nella nuova disciplina della Solo Dance, specialità da poco praticata, e se il risultato è stato conquistare una medaglia di bronzo, possiamo sperare che con un po’ più di allenamento ed esperienza, i risultati possono continuare a venire. Beatrice ha incantato il pubblico per la sua dolcezza, precisione e profonda interpretazione. Chi ha partecipato a questo Trofeo Internazionale non lo ha fatto solo per meritare un posto sul podio, ma soprattutto per migliorare il punteggio personale, presentandosi nella danza obbligatoria e nel programma libero. Un’opportunità data anche ai più piccoli che si stanno preparando per crescere, aspirando magari un giorno a diventare atleti della nazionale e rappresentare l’Italia nel mondo.

Questo sicuramente è il sogno di Beatrice che , grazie a tanto e costante allenamento, costruisce ogni giorno con la sua allenatrice Cinzia Savi, il preparatore atletico Andrea Bientinesi e il tecnico campione del mondo di Danza Gabriele Gasperini e la coreografa Viola Barni la sua storia sportiva, la sua carriera di pattinatrice. Questa esperienza per Beatrice non è stata comunque solo un importante appuntamento per misurarsi con atlete di tutto il mondo, ma soprattutto relazionarsi, giocare, divertirsi con tutte queste bambine straniere, magari non comprendendone la lingua, ma si sa bene, la genuinità dei bambini durante il gioco e le risate li accomuna e li rende gioiosi e spensierati. Al ritorno della sua fantastica gara tutta la Polisportiva La Rosa si è complimentata con lei per la bella prestazione. Un augurio per Beatrice , che la felicità di stare sui pattini la porti sempre più in alto fino a realizzare tutti i suoi sogni.

